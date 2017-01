Los trabajadores temporales de la Administración despedidos tienen 12 meses para reclamar la indemnización

Los trabajadores de la Administración tienen 12 meses de plazo para reclamar ser indemnizados cuando son despedidos, según una sentencia de un juzgado salmantino.

Los tribunales españoles siguen equiparando los derechos de los temporales de la Administración al resto de los trabajadores tras la sentencia del TJUE que reconocía a los primeros el derecho a ser indemnizados con 20 días.

Ahora, la titular del juzgado de lo Social número 2 de Salamanca, Rosario Alonso Herrero, reconoce, como pedía CCOO, que un trabajador temporal de la Junta de Castilla y León tiene un año para reclamar la indemnización y no sólo 20 días.

La magistrada, en la sentencia 317/2016, equipara el caso de un operario que trabajó desde 2005 hasta 2016 como auxiliar de carretera vigilante de obra para la Administración autonómica con el resuelto por el TJUE el 14 de septiembre de 2016 y le reconoce el derecho a ser indemnizado con 20 días de salario por año trabajado.

La sentencia va más allá al rechazar los plantemientos de la Administración demandada, la Junta de Castilla y León, que invocaba la excepción de caducidad de la acción, ya que los casos resueltos que dimanan de la sentencia del TJUE se refieren a despido, por lo que el plazo legal para reclamar es de 20 días. La demanda se interpuso varios meses después de la resolución del contrato.

Para la magistrada, "si bien es cierto, como se argumenta por la parte demandada, que estos pronunciamientos se han efectuado en procesos sobre despido, teniendo en cuenta que en el presente caso no se cuestiona la finalización de contrato y estamos ante un supuesto de extinción del contrato por concurrir causa válida, no es necesario impugnar el cese, al igual que no se exige ni para reclamar la indemnización por despido objetivo procedente a los trabajadores fijos ni en la indemnización por fin de otros contratos temporales".

