Castilla-La Mancha espera que no haya más trasvases para regadío

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado este sábado que "no debe haber más trasvases para regadío" y ha subrayado que, desde el Gobierno regional se espera, tras esta última derivación de agua aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica de 20 hectómetros desde la cabecera del Tajo al Levante, "que en los próximos meses la situación cambie y podamos decir que el trasvase es una solución extraordinaria nunca ordinaria y que hay otras fórmulas para obtener agua para los regantes en el Levante".

Martínez Arroyo ha destacado que desde el Gobierno regional "seguimos manteniendo esta posición desde el inicio de la legislatura", independientemente, ha dicho "de quien gobierne en Madrid", y ha reiterado que "el trasvase debe ser una solución extraordinaria en el Levante y no ordinaria y la política del agua en nuestro país no debe circunscribirse a un trasvase cada mes", añadiendo que es preciso a nivel nacional "hacer una planificación entre todos y para todos" y así espera que "el Gobierno central sea sensible a la posición de Castilla-La Mancha".

Durante su participación en directo del programa 'Agropopular' de Cadena COPE en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), ha lamentado que no se haya buscado hasta el momento una fórmula "más amplia" para garantizar a nivel nacional el "acceso a este recurso tan importante para todos y especialmente para los agricultores".

En este sentido, ha recordado que, por ejemplo, el Alto Guadiana "es el único lugar en España en el que un joven que se quiere incorporar a la agricultura no puede tener acceso al agua y eso hay que cambiarlo".

PAC

De otro lado, se ha referido a la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, donde Castilla-La Mancha ya cuenta con un documento de posición tras el debate con los interlocutores agrarios y cooperativas de Castilla-La Mancha, destacando que lo importante "no es el reparto territorial y menos en primer pilar de la PAC", sino el argumento que se debe hacer antes las instituciones comunitarias sobre en qué se va a invertir las ayudas, ha informado la Junta en un comunicado.

De esta forma ha explicado que desde Castilla-La Mancha "queremos ayudar a los que se juegan el dinero en la agricultura" y en esta política, ha subrayado, debe incluirse una apuesta decidida por los jóvenes y las mujeres, por todos los que "están en el campo" que son quienes, ha destacado, "deben recibir deben recibir la mayor parte recursos PAC", y para ello "debemos igualar las ayudas por hectárea en todas las comunidades autónomas". Y ha remarcado que de lo que se trata es de "apoyar a los profesionales de agricultura" por lo que hay que tener en cuenta aspectos tales como un techo por explotación y los pagos redistributivos por hectárea.

"Vamos a negociar siempre con la mano tendida intentando buscar acuerdos que beneficien a todos, pero intentado primar y ayudar más a los que de verdad están en el campo porque es nuestro objetivo y para los que trabajamos", ha incidido.

Vendimia

En cuanto a la campaña de la vendimia que ya se ha iniciado en la región, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha expuesto que se estima una "producción media, en la línea de las seis últimas campañas". Contando con aproximadamente el "55 por ciento de la cosecha a nivel nacional", la cifra de volumen para este año en la región "podría situarse alrededor de los 24 ó 25 millones de hectolitros, probablemente por debajo".

A su juicio, lo relevante es que en la región se parte de un nivel de existencias "muy bajo". "Tenemos la cifra de existencias más baja desde el año 2012. Se ha vendido muy bien el vino en la campaña pasada" lo que hace prever "que la vendimia se va a desarrollar bien con buenos precios para todos".