La Dehesa Boyal (Cuenca) albergará un centro de telecomunicaciones de Telecom-CLM

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de una Resolución de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, ha aprobado la ocupación temporal de 32,50 metros cuadrados de monte en la Dehesa Boyal, de pertenencia del Ayuntamiento de Villar y Velasco (Cuenca), para la instalación de un centro de telecomunicaciones a favor de Telecom-CLM.

Según publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se ha estimado que la ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público y no supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.

Se trata de la instalación de un centro de telecomunicaciones, con torre de celosía de 20 metros para las antenas y equipos, una arqueta para cableado y cerramiento con vallado metálico de 5x6,5 metros.

El plazo de ocupación será de 20 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75 años. La tasa por la prestación de servicios en materia de montes relativa a la ocupación se establece en 192,47 euros y el canon de ocupación anual se fija en 904,88 euros.

El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte; y no podrá impedir el paso por la zona ocupada del personal que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.

Anualmente, por personal de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural se podrá realizar una visita de inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto.

Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales.

Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.