La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo transmite a Milagros Tolón su apoyo al proyecto Puy du Fou

Una representación de la AHT, compuesta por su presidente Tomás Palencia, un responsable del área de hospedaje, Víctor Iglesias y el secretario general de la misma, Valentín Salamanca, se reunieron en el día de ayer con la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, la concejala de Turismo, Rosana Rodríguez y el concejal de Urbanismo y Promoción Económica, Teo García, y abordaron varios asuntos relacionados con la hostelería y el turismo en la ciudad.

La programación cultural programada para el mes de septiembre y su influencia en la actividad turística en la ciudad fue uno de los temas tratados en la reunión, valorándose que el propio sector promocione dichas actividades en sus canales de comercialización.

Puy du Fou

Los representantes de la Asociación aprovecharon la reunión para trasladar a Milagros Tolón el apoyo incondicional para la instalación del parque Puy du Fou, proyecto que consideran vital para la actividad turística no sólo de la ciudad, sino también de una buena parte de la provincia.

Tras la visita que miembros de la AHT realizaron el pasado mes de mayo a Francia para conocer "in situ" el parque y su funcionamiento, su política y su prácticas medioambientales, así como, la oferta hotelera y de restauración, la comercialización, las previsiones de visitas, etc., desde la Asociación no se tiene duda alguna acerca de los beneficios de toda índole que este proyecto lleva aparejado, por lo que pidieron a la alcaldesa en que no ceje en su empeño para que Puy du Fou sea pronto una realidad.

Acceso de autobuses al Casco Histórico

Tampoco quedaron fuera de comentario la intención del Ayuntamiento de reducir el acceso de los autobuses a los hoteles del centro de la ciudad. Desde la AHT se pidió ponderación y máximo consenso con los afectados, pues, se trata de turistas, generalmente asiáticos y americanos, que portan equipajes no precisamente ligeros al estar realizando un circuito por España.

Fiscalidad municipal

La situación de la fiscalidad municipal para las empresas de hostelería también fue objeto de análisis. En este apartado, la alcaldesa confirmó la próxima reducción de la tasa de apertura de negocios, lo que fue acogido favorablemente por los representantes de la Asociación, quienes, a su vez reiteraron viejas demandas relacionadas con la tasa de ocupación de la vía pública, así como, la de suministro de agua.

Decreto de ordenación turística de apartamentos y viviendas de uso turístico

Por último, la reciente entrada en vigor del Decreto de ordenación turística de los apartamentos y viviendas de uso turístico, su incidencia en la ciudad y las posibles vías de colaboración entre el Ayuntamiento y la AHT en este asunto, también estuvo en la agenda de asuntos tratados.