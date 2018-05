Aprobado un gasto de 85.000 euros para desarrollar el proyecto del ascensor 'Zóbel'

Al Casco Antiguo de Cuenca

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de esta semana un gasto de 85.000 euros para que el grupo de arquitectos Cuenca IN pueda desarrollar una de las propuestas de la mejora de la accesibilidad al Casco Antiguo de Cuenca.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien ha recordado que en la reunión que mantuvo el pasado 4 de mayo con el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, se acordó llevar a cabo uno de los cuatro ascensores propuestos por Cuenca IN, en concreto el que lleva el nombre de Zóbel y que unirá la Hoz del Huécar con la Plaza de Ronda. Será la Junta de Comunidades quien ejecutará el proyecto y aportará el 80 por ciento de la inversión mientras que el Ayuntamiento de Cuenca hará frente al 20 por ciento restante, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Martínez Guijarro ha afirmado que, aunque aún no ha recibido respuesta del Ayuntamiento de Cuenca sobre los borradores de protocolos que se presentaron la semana pasada, el Gobierno de Castilla-La Mancha "no se ha quedado parado", y este martes el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto necesario para que el grupo de arquitectos Cuenca IN pueda continuar avanzando en el proyecto que finalmente se va a ejecutar.

Asimismo, espera que el Consistorio esté trabajando para cumplir el compromiso que asumió de aportar el 20 por ciento del coste la obra, ya sea con la ayuda de la Diputación Provincial o a través del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. En este punto, ha recordado a finales de mayo se reúne la Comisión Ejecutiva y "puede ser un buen momento para abordar este asunto".

Finalmente, el vicepresidente primero ha anunciado que el Gobierno regional y Cuenca IN organizarán una exposición para que la ciudadanía de Cuenca pueda conocer con detalle las alternativas que se barajan y cómo se quiere mejorar la accesibilidad al Casco Antiguo de Cuenca para vecinos y visitantes.

Una muestra que, según Martínez Guijarro, tendrá lugar en la sala de exposiciones del Hotel Iberia, que el Ejecutivo autonómico va a reabrir en breve como espacio cultural para contribuir a la dinamización de la zona centro.

