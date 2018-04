Gobierno C-LM restituye este miércoles el servicio de transporte en autobús

Para una treintena de municipios de Cuenca

Gobierno C-LM restituye este miércoles el servicio de transporte en autobús

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha informado de que este miércoles se va a restituir el servicio de transporte en autobús para la treintena de municipios de la provincia de Cuenca, también alguno de la de Guadalajara, que vieron suprimidas estas rutas el 10 de abril.

Desde la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras y Transportes, "se han hecho las gestiones con la máxima celeridad para reponer este servicio lo antes posible", ha añadido la consejera. El nuevo operador que va a realizar la cobertura de estos servicios es la empresa Rubiocar, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

"Los servicios se van a mantener en las mismas condiciones que se venían prestando hasta su suspensión, incluso con esta actualización en algunos casos se producirán ligeras mejoras en las rutas, como es el caso entre Sacedón y Priego, que van a contar con el paso de autobús durante los 5 días de la semana durante el calendario lectivo", ha dicho García Élez.

TRABAJADORES DE LA ANTERIOR EMPRESA

Del mismo modo, la consejera se ha referido a los trabajadores del anterior operador, Amarbus, y ha asegurado que "el nuevo operador está dando soluciones de continuidad a estas personas que ya venían operando con la concesión que fue suprimida".

Este lunes desde la Dirección General de Carreteras y Transportes se dará conocimiento a los ayuntamientos de todos los municipios afectados de la recuperación de estos servicios, con el objetivo de que "el servicio vuelva a prestarse con total normalidad desde el miércoles y todos los usuarios tengan conocimiento de ello", ha dicho la titular de Fomento.

García Élez ha dado a conocer que esta solución es temporal, ya que esta zona de municipios afectados está incluida en la zonal de transportes que se presentó para la Serranía Alta-Alcarria Cuenca y que vendrá a dar solución con esta nueva ruta.

La consejera ha recordado que "el servicio se ha restablecido con las concesiones actuales que la Dirección General tiene en la provincia de Cuenca", subrayando que "se han trabajado con total diligencia, desde que se suspendió el servicio con Amarbus, en los trámites administrativos hasta encontrar esta solución y siempre cumpliendo con la legislación vigente".

CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN

La Consejería de Fomento suprimió el servicio de transporte de viajeros por carretera en la línea V-0615 entre Cuenca y Alcocer el 10 de abril, después de que el Ministerio de Fomento comunicara la imposibilidad de renovar la tarjeta de transportes a la empresa concesionaria.

"Una empresa que no cumple con condiciones como tener la autorización de transporte no puede realizar servicios de transporte de viajeros, sobre todo, porque no se está garantizando la seguridad de los ciudadanos, que para nosotros siempre será la máxima prioridad", ha señalado García Élez.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han puesto esta "solución de emergencia" para ocasionar los menores trastornos a los usuarios habituales de estas líneas de transporte. La consejera ha reiterado que, pese a esta rapidez en los trámites, "siempre se sigue escrupulosamente el cumplimiento de la legislación vigente".

PUBLICIDAD