Las Noches Toledanas vuelven junto a la Asociación de Hostelería y Turismo "De Plaza en Plaza"

Programa “Las Noches Toledanas”

La Asociación de Hostelería y Turismo participa por segunda vez como colaborador de la Noche Toledana con conciertos y actuaciones.

Esta semana ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Toledo la presentación de 'De plaza en Plaza', evento que engloba las actividades que 14 establecimientos hosteleros han preparado para los días 20 y 21 de abril, en 8 plazas diferentes con la colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) dentro del programa "Las Noches Toledanas", organizadas por el Ayuntamiento de la capital.

En el acto, el presidente de la AHT, Tomás Palencia, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el director del Conservatorio 'Jacinto Guerrero', Juan José Montero; el director de la Escuela de Música 'Diego Ortiz', Iván Caro, y la artista toledana Ana Alcaide, ha agradecido que en esta nueva edición de Las Noches Toledanas "se haya contado, por segunda vez, con la colaboración de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo para coordinar las actividades organizadas por los establecimientos hosteleros".

Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha puesto en valor la importancia de esta iniciativa y ha resaltado el esfuerzo y la generosidad de los 14 locales participantes "para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los dos días mágicos", acto que promueve el ocio y la cultura de Toledo".

Programa

En la jornada del 20 de abril los ciudadanos podrán asistir a una actuación infantil a partir de las 18:30 horas en la Plaza del Salvador. A continuación, a las 19:30, en el mismo lugar, comenzará la banda musical "Veralería", estas dos actividades han sido gestionadas por el establecimiento hostelero Quiosco Caracena. Posteriormente, en Corral de Don Diego, Casa Ludeña, Bar El Corralito y Mesón de Don Diego, han organizado un concierto musical en el que actuará el grupo "The Blues Freaks". Durante la noche, habrá actividades en tres lugares diferentes; concretamente, en la Plaza Nueva estará la banda musical Hit the road Jam with Erin Corine, gracias a los establecimientos Pícaro y Nuevo Almacén; en la Plaza San Vicente, los locales Círculo de Arte y Botanic Bar Legendario han elegido al grupo King Wolf para amenizar la velada; y la Plaza del Ayuntamiento contará con el saxofonista Isamel Dorado, en esa misma localización estará situada la barra del establecimiento La Clave de Corleone, y en la Plaza de Zocodover, se encontrará el establecimiento "Los Clásicos".

En la jornada del día 21 de abril las actividades comenzarán a las 12 horas del mediodía en la Plaza Mayor, con la actuación infantil "El Hombre de Palo". Posteriormente, en ese mismo lugar, a las 13 horas, se ofrecerá el concierto de la banda musical "Drum Cat Blues", actividades que los establecimientos hosteleros Tornerías y La Mona han elegido para comenzar la jornada. Ese mismo día, en la Plaza de la Bellota, a las 13 horas, los locales Casa Antonio y Bar El Último han organizado un concierto de Jam Session, a cargo de Dani Romero. Por la noche, a las 21.30 horas, la exconcursante de Operación Triunfo, Gisela, cantará en el concierto 'Fantasía Disney' en la Plaza del Ayuntamiento, y se ofrecerá el concierto de tributos de James Brown, Rolling Stones y Iron Maiden en la Plaza de Zocodover a las 23.00 horas.

