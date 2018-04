La Plataforma de Damnificados por la Plaga de Conejos llevará a cabo una concentración en Toledo frente a las Cortes de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional

La organización espera una asistencia de en torno a 1.000 agricultores y ganaderos de toda la región, con el objetivo de que la Junta de Comunidades declare zona afectada por plaga de conejos más de 274 municipios de Castilla-La Mancha

Tras las infructuosas reuniones mantenidas con distintos responsables del Gobierno de Castilla-La Mancha, la Plataforma de Damnificados por la Plaga de Conejos, que representa a agricultores y ganaderos afectados por la plaga de conejos en más de 200 municipios de la región, se concentrarán este jueves día 5 frente a las Cortes de Castilla-La Mancha, a las 9:00 horas. Con posterioridad, los más de 1.000 convocados se trasladarán a la Plaza del Conde, frente al Palacio de Fuensalida, "para exigir responsabilidades a nuestros gobernantes", señalaba el portavoz de la plataforma Félix Mendoza Manzanero. La concentración está prevista que finalice a las 13:00 horas en la Plaza del Conde.

La Plataforma "en vista de que nuestros representantes políticos no han hecho nada para declarar zona afectadas por Plaga los conejos", exigirá ahora con movilizaciones y con el apoyo de la mayoría de sindicatos agrarios de la región (Asaja, Unión de Uniones, Coag, entre otros) que se tomen medidas para evitar pérdidas, que hasta el momento la plataforma cifra en más de 600 millones de euros.

"Buscamos que declaren el problema de los conejos como plaga y deroguen de forma inmediata el Decreto por el que se declara el conejo como especie cinegética de interés preferente", matiza el portavoz de la Plataforma, quien denuncia que "nos enfrentamos a un verdadero problema, con conejos de más de dos kilos y camadas de hasta 10 y 12 conejos, que están acabando con viñas, pistachos, olivares y almendros nuevos, principalmente, así como cereal, cebada y trigo".

Las principales zonas afectadas, hasta más de 200 municipios, se encuentran en Toledo, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca, "todos por igual", desde municipios de La Mancha, como Campo de Criptana, hasta municipios toledanos tan alejados como Burguillos o Quintanar de la Orden, pasando por Almansa en Albacete un problema generalizado, una verdadera plaga en Castilla-La Mancha, y del que nadie se está ocupando".

La Plataforma pide que se reconozca la declaración de plaga en los 274 municipios afectados, lo que obligaría a la administración a indemnizar. Aun con todo insisten en que su objetivo no es recibir ayudas por los cuantiosos daños, quieren que se ataje el problema de raíz porque ya son muchos años soportando estos daños por conejos; una especie cinegética que se reproduce rápidamente y contra la que ha quedado demostrado que la caza no es solución, apuntan.

La concentración del jueves día 5 se llevará a cabo con las siguientes consignas de los concentrados: "no a la Ley de protección de conejo de monte", "no a los planes de Gestión de zonas Zepa y sus limitaciones sin compensaciones" "no a condenarnos al parto y a la ruina".

