Los vinos Dcoop Vinos-Baco se hacen con siete de los premios del XXXI Concurso a la calidad de vinos embotellados y varietales de la DO La Mancha

Este gigante de la exportación apuesta por la diversificación y el embotellado con sus vinos de calidad

La Sección de Vinos Dcoop-Baco se ha hecho con siete de los premios el prestigioso Concurso a la calidad de vinos embotellados y varietales de la D.O La Mancha, en su XXXI edición.

En esta ocasión, los vinos galardonados del Grupo Dcoop, el mayor grupo cooperativo de España, han sido Oro para "Matices" de la Cooperativa Nuestra Señora de La Paz de Villarta de San Juan en varietales 2017 Airén; Medalla de Bronce y Plata para los vinos "Galán de Membrilla" y "Rezuelo" de Galán de Membrilla Bodegas Rezuelo con varietales Airén y Verdejo, respectivamente; con tres menciones se ha hecho Bodegas Símbolo de Campo de Criptana, concretamente con la Plata para "Símbolo" de la variedad Verdejo, Oro "Símbolo" variedad Syrah y Oro "´Símbolo" variedad Petit Verdot. También tuvo su protagonismo un año más el vino de la cooperativa San Lorenzo de Alameda de Cervera "Gran Prior de La Alameda" de la variedad Tempranillo.

Vinos comercializados en todo el mundo

El Grupo Dcoop, elabora parte de sus vinos acogidos a prestigiosas Denominaciones de Origen españolas, entre ellas, la D.O. La Mancha, D.O. Valdepeñas, D.O. Rioja, D.O. Jerez, D.O. Manchuela y D.O. Ribera del Júcar. A raíz de la puesta en marcha de la nueva planta de embotella de vinos en Alcázar, estos vinos ya están siendo comercializados en todo el mundo.

Una vez más se demuestra que este gigante de la exportación apuesta por la diversificación y el embotellado con sus vinos de calidad, habiendo en su palmarés centenares de reconocimientos tanto de carácter nacional como internacional, "un reconocimiento a nuestros viticultores, a su rigor y a su producto de calidad".

VINOS DCOOP-BACO

Dcoop-Vinos Baco es el mayor grupo cooperativo de vino español. Produce alrededor de 170.000.000 litros de vino tinto y blanco de diferentes variedades y denominaciones de origen.

PUBLICIDAD