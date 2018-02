Aumenta un 10,5% la recaudación por multas en Toledo

Aunque han descendido las infracciones en un 10,7% respecto al año pasado

Multa Guardia Civil. FOTO: elEconomista.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez, ha realizado el balance de la gestión de multas del ejercicio 2017 de la ciudad donde las infracciones bajan el 10,7 por ciento respeto al año anterior, y las recaudaciones han aumentado un 10,5 por ciento debido a un mayor grado de cumplimiento de las multas, sobre todo las referidas a la ORA.

Tal y como ha avanzado el edil en rueda de prensa, como consecuencia de los 2.558 recursos recibidos en 2017, en los próximas días el Consistorio va a mejorar el sistema de notificación de infracciones acompañando de una fotografía del vehículo sancionado en la comunicación para "generar un ahorro y una mayor eficacia" en respuesta de los recursos presentados. Además, ha indicado que a partir de ahora los recursos de carácter estimatorios se van a notificar, actuación que hasta ahora no se realizaba.

Pérez ha detallado que las infracciones del año 2017 fueron un total de 49.817, realizadas por Policía (9.468), Agentes de Movilidad (4.637), ORA (35.743) y de denuncias voluntarias (23). Respecto a las 55.876 que se produjeron en el ejercicio de 2016 supone un descenso del 10,7 por ciento de las denuncias. Además, ha explicado que las sanciones más frecuentes son por uso del teléfono móvil (280) y por alcoholemia (300).

Por otra parte, ha indicado que la recaudación del curso 2017 ha incrementado en un 10,5 por ciento respecto al año 2016, concretamente, se ha pasado de 1,2 millones de euros a 1,4 millones de euros en 2017.

De esta manera, ha precisado que el aumento de recaudación se debe que "se escapa menos gente", pues el índice de cobro de infracciones ha pasado del 50 al 60 por cierto, cifra que ha calificado de "éxito".

También se ha referido al radar móvil en ciudad, del que ha señalado que realizó casi 200 sanciones por exceso de velocidad, añadiendo que en estos momentos está inutilizado al haber tenido un problema de homologación con Dirección General de Tráfico pero van a devolver a disponer de él.

Ora

El edil ha sido preguntado sobre la nueva adjudicación de ORA a lo que ha respondido que en su departamento están pendientes de los informes técnicos, tanto jurídicos como económicos, que estarán "la semana que viene a lo más tardar", para que el Gobierno local decida que empresa se queda con el servicio.

Además, ha confirmado que la totalidad de lo recaudado por multas de la ORA va al Ayuntamiento de Toledo y de ahí el Consistorio paga el canon de trabajo a la empresa que realiza el servicio

Medidas para atropellos

De otro lado, Pérez ha indicado que el índice de atropellos ha pasado de 39 casos en 2016 a 64 en 2017, una subida, ha precisado, por la que se va a llevar a cabo una series de medidas para intentar reducir dicha cifra.

Se construirán resaltos previos a los pasos de peatones, se va a señalizar verticalmente los pasos que hasta el momento no cuentan con esta señalización según informe policial, y se va iluminar algún paso para hacer más fácil su visibilidad. El edil ha recordado que no es por la noche la franja en la que más atropellos se produce, si no que es de 8.00 horas a 20.00 horas.

