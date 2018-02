El Pacto Educativo nacional está al 20%

José Jaime Alonso espera que se traduzca en un nuevo texto legislativo consensuado por los cuatro grandes grupos antes de que acabe la legislatura

El diputado nacional del PP por la provincia de Toledo y miembro de la Mesa del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, José Jaime Alonso, ha tasado en un 20 por ciento el estado de las negociaciones en el Congreso de los Diputados de cara a blindar un pacto educativo a nivel estatal, que espera que se traduzca en un nuevo texto legislativo consensuado al menos por los cuatro grandes grupos antes de que acabe la legislatura.

Para elaborar el documento, Alonso ha dicho que los parlamentarios tienen de plazo hasta el mes de mayo, para lo que "hay un compromiso de llegar", ya que este pacto consiste en que los grupos políticos puedan dar un documento al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes "con los requisitos en los que estemos de acuerdo" para que elabore la Ley.

Alonso ha aseverado que un tema importante que pretendían tanto PP como PSOE a la hora de elaborar el documento es que "estén representados el mayor número de grupos posible", y que no saldrá adelante "si no cuenta con 3/5 partes de los diputados y mínimo tres partidos", para que esto de una sensación de que "independientemente de quien gobierne", el acuerdo se mantenga, haciendo esto que se vaya "muy lento, ya que es complejo".

En esta subcomisión están trabajando cuatro partidos fijos --PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos--, a lo que ha añadido que Podemos "está tirando más que a favor, muchas veces en contra, poniendo muchas trabas a la hora de elaborar el documento", además también participan de manera esporádica algún representante de PNV o ERC.

Para Alonso, "lo complicado no va a ser la tramitación en el Congreso de los Diputados, sino que va a ser la elaboración", ya que el Ministerio tiene que elaborar la Ley y tiene que contar con la comunidad educativa, sindicatos y colectivos de padres, y eso "le va a llevar tanto o más tiempo que a la subcomisión".

UCLM

El que fuera viceconsejero de Educación, Universidades e Innovación del Gobierno de María Dolores de Cospedal, ha afirmado que el actual presidente regional, Emiliano García Page, "ha engañado" a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y al rector, Miguel Ángel Collado, ya que en Albacete le dijo que "no se preocupara y que avanzara en los proyectos que considerara importantes ya que tendría el dinero suficiente del Gobierno autonómico" y luego sucede que "no le puede dar lo que está pidiendo"

"Ampliar servicios en la UCLM es positivo para Castilla-La Mancha", ha aseverado Alonso, al tiempo que ha dicho que "en momento de dificultades económicas es complicado ampliar, ya que te dedicas a mantener la estructura y hacerla sostenible y viable".

Para el diputado 'popular' el principal valedor de la UCLM tiene que ser el Gobierno regional, ya que es "una universidad pública", en la que hay dos vías principales de financiación, "la nominativa que le atribuye el Gobierno y lo que obtiene de las tasas", además de lo que "puede obtener por publicidad o proyectos de investigación", un porcentaje "pequeño".

"Si lo que se pretende es que la UCLM amplíe servicios, Campus, profesores y que ese dinero se obtenga de la publicidad, es absurdo", ha destacado Alonso, ya que esto es "otra vez, lo que viene haciendo García-Page, vender una mentira total, ya que sólo se puede ampliar si el Gobierno regional pone encima de la mesa una financiación suficiente".

José Jaime Alonso ha dicho que "no se debe pretender que la Universidad pública se financie de manera exterior y no con impuestos de los castellano-manchegos", al tiempo que ha afirmado que cada vez que escucha al presidente autonómico hacer algún anuncio relativo a Educación "le recomendaría que hablara más habitualmente con la comunidad educativa", ya que García-Page "está acostumbrado a vender humo y cree que le va bien, pero dice cada barbaridad que no se sostiene", ha concluido.

