Los ciudadanos de Toledo podrán aportar sus ideas a la nueva Ordenanza de Transparencia desde hoy

Se podrá participar --respondiendo a diez preguntas-- hasta el día 9 de febrero

Toledo. FOTO: elEconomista.

La concejal de Participación Ciudadana y Transparencia del Ayuntamiento de Toledo, Helena Galán, ha informado de que este martes, 9 de enero, se abre la primera consulta ciudadana de la ciudad para saber la conveniencia de que Toledo tenga o no una Ordenanza sobre Transparencia.

Galán ha destacado que se podrá participar --respondiendo a diez preguntas-- hasta el día 9 de febrero y que podrán hacerlo todos los empadronados en Toledo mayores de 16 años a través de la web www.participa.toledo.es o en las Oficinas de Atención al Ciudadano (Odac) de los Centros Cívicos.

En una rueda de prensa en el Consistorio toledano, la edil ha dicho que desde el Ayuntamiento se tienen "todas las piezas puestas a favor de la ciudadanía", aseverando que el equipo de Gobierno está convencido de que esta consulta "va a funcionar".

"Vamos a definir con las opiniones de los ciudadanos cuáles son los elementos que la ciudadanía quiere conocer sobre la gestión municipal, qué informaciones les interesa conocer y qué aspectos creen que deben ser más accesibles", ha dicho Galán.

La concejal de Ganemos ha asegurado que ha elegido esta ordenanza ya que es una materia en la que los gobernantes "tendríamos la tentación de ser restrictivos", pues obliga a "transparentar el trabajo, las agendas o los gastos".

"Esta acción nos hace adelantarnos a la Ley 39/2015 por la que se obliga a las administraciones a que todo lo que sea legislativo y normativo tiene que pasar por una consulta popular", ha afirmado.

Según ha dicho la concejal, la primera fase será una recepción de propuestas, realizándose un estudio de cada una de ellas con un informe para valorar la viabilidad jurídica, dando respuesta de ello a las personas que realizaron las propuestas.

Con todas las propuestas se iniciará el proceso de redacción de la ordenanza, con un compromiso: "la inclusión de todas y cada una de las propuestas y peticiones que la ciudadanía ha trasladado y que el informe jurídico considere viables", ha aseverado.

A preguntas de los medios, Helena Galán ha dicho que la consulta es vinculante, al tiempo que ha manifestado que la Ordenanza de Transparencia "estaba en el pacto de gobierno".

La edil de Ganemos ha afirmado que si no hubiera participación, el equipo de Gobierno seguiría haciendo la ordenanza, porque lo único que se pretende es que los ciudadanos "digan qué quieren que publiquemos", ya que una Ley de Transparencia puede ser "lo más abierta posible o lo más restrictiva".

"No tiene sentido que una ciudad como Toledo no tenga una Ordenanza de Transparencia en la época actual" y la consulta se hace "para no quedarnos cortos", para que la ciudadanía "obligue a poner lo que quiere saber", ha concluido.

