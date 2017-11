C-LM se presenta en Londres como destino turístico y como una opción ventajosa para inversiones empresariales

La misión está encabezada por Patricia Franco

Toledo. Foto: elEconomista.

El Gobierno de Castilla-La Mancha presenta los días 6 y 7 de noviembre en Londres, las cualidades turísticas de la Comunidad Autónoma como opción alternativa al turismo de sol y playa, así como las potencialidades de crecimiento y desarrollo empresarial que presta esta región para todo tipo de empresas empezando por las pymes hasta las multinacionales.

La misión que estará encabezada por la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, servirá para poner a la Comunidad Autónoma en el mapa europeo de posibles alternativas tanto para el sector turístico como para el empresarial, en un entorno de mercado global en el que las fronteras son cada vez menos relevantes.

La jornada comenzará el lunes en la 38 edición de la World Travel Market, una de las ferias vacacionales más importantes del mundo, con la presencia de más de 5.000 destinos representados. Esta feria ofrece importantes oportunidades de networking y conexiones de negocios y que está abierta a profesionales. En 2016, tuvo un record de asistencia con 51.393 personas entre visitantes y expositores.

El pabellón español está abierto a la participación de las comunidades autónomas, entidades y empresas. En esta edición habrá una zona especial destinada a empresas de innovación tecnológica. Es la primera vez que Castilla-La Mancha asiste a esta muestra con un escaparate de 50 metros cuadrados. En este evento, la consejera Patricia Franco presentará 'Castilla-La mancha Somewhere in your life' ante empresarios y tour operadores de todo el mundo y mantendrá encuentros con las principales agencias del sector, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por su parte, el martes, 7 de noviembre, la jornada se centra en la inversión empresarial. Para ello, se celebrará un desayuno en la Oficina Económica y Comercial de España en Londres en la que ante un nutrido grupo de empresarios, principalmente británicos y españoles, la consejera dará cuenta de las ventajas que ofrece al sector empresarial la Comunidad Autónoma y para ello, también serán muestra de ejemplo de crecimiento óptimo algunas de las principales empresas que en su día decidieron instalarse en Castilla-La Mancha.

En la presentación, Patricia Franco estará acompañada por el director de Invest in Spain del ICEX, José Carlos García de Quevedo Ruíz.

