Castilla-La Mancha dará 50 millones a una otra convocatoria de incorporación de jóvenes al campo

Con más prima e incluyendo apicultura

El director general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Javier Carmona, ha avanzado que en diciembre se aprobarán las bases de una nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al campo dotada con otros 50 millones de euros, mejorando las primas básicas máximas de 27.000 euros a 48.000 y dando cabida como novedad al sector apícola.

Así lo ha avanzado en una comisión parlamentaria donde ha puesto de manifiesto que en la última convocatoria de 2016 con cargo al Programa de Desarrollo Rural (PDR) la cifra total de beneficiarios se ha elevó hasta 1.218 nuevas incorporaciones de las 1.663 solicitudes recibidas, lo que supone un 73% de peticiones aprobadas, la mayor cifra de la historia.

Tras recordar que se han habilitado hasta 91 millones de euros -30 más del crédito inicial previsto-, el director general ha dicho además que, como mejora, ahora los jóvenes que se incorporan no tienen que adelantar el dinero, ya que se les paga una parte desde el inicio.

Según ha dicho, el 3 de noviembre está previsto el nuevo ingreso de un segundo pago, a través del cual la cifra de perceptores se elevará hasta los 169 jóvenes, por valor de 2,9 millones de euros.

Evolución de solicitudes

Según datos del director general, en 2012 fueron 992 las solicitudes recibidas, 1.269 en 2014 y 1.663 en 2016, de las que se aprobaron 436, 1.058 y 1.218 respectivamente.

Ha puesto en valor el aumento en el número de mujeres a la hora de optar a estas ayudas, pasando de las 204 solicitudes de 2012 --con 75 aprobadas-- a las 435 de 2016, de las que se aprobaron 306, el 72% del total.

Las peticiones de titularidad compartida también han crecido y, según datos ofrecidos por Carmona, de las 57 existentes en la región en 2015 se ha pasado a 197 en el registro.

Por provincias, de las más de 1.600 solicitudes registradas, 435 corresponden a Ciudad Real, 383 a Toledo, 376 a la provincia de Albacete, 331 a Cuenca y 138 a Guadalajara.

Podemos reconoce mejoras

El diputado de Podemos David Llorente ha reconocido algunas mejoras y aspectos positivos, como el mayor protagonismo de las mujeres, pero insiste en que hay "puntos débiles" como el retraso en el pago de las ayudas.

Según ha dicho, es una cuestión que "se viene sufriendo desde hace años", por lo que ha insistido en que hay que "agilizar los trámites".

En todo caso, ha dicho que el PP "no puede dar lecciones" en este aspecto, si bien ha enfatizado que "no se ha avanzado mucho en esta legislatura".

En este punto, ha pedido presupuestar "con criterios realistas", ya que "de nada sirve decir que se presupuesta mucho si luego no se ejecuta". "Así, el presupuesto parece más una herramienta de propaganda".

PSOE: "Nunca se han incorporado tantos jóvenes"

De su lado, el diputado del PSOE Emilio Sáez ha celebrado que "nunca antes en la historia se han incorporado tantos jóvenes" al campo castellano-manchego.

"Ha quedado claro que no había tantos fondos hasta que no ha llegado este Gobierno. El PP sólo puso 10 millones y, cuando se dio cuenta de que no daba ni para pipas, subió hasta 38", ha recordado.

Igualmente, ha recordado las palabras de la diputada del PP Lola Merino tachando de "quimera" los 50 millones de euros anunciados este lunes. "Aquí están", ha señalado.

PP, muy crítico con la gestión

De su lado, Lola Merino se ha mostrado muy crítica con la gestión de este tipo de ayudas, tras preguntar "dónde están los 10 millones de euros que faltan" en este sentido. "Están prometiendo 10 millones más de los presupuestados en el Programa de Desarrollo Rural".

Según ha apuntado, las palabras del Gobierno "no se pueden creer". "Se promete y luego no se paga", ha lamentado la parlamentaria del PP, recordando que se ha solicitado la comparecencia del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en esta comisión parlamentaria para explicar estos datos, pero siempre acuden a ella directores generales.

"A día de hoy, casi el 70% de los agricultores de la región están a un paso de la jubilación, casi la mitad tiene más de 65 años, el 25% del sector está entre 55 y 64 años, y sólo el 4% tiene menos de 40 años", ha alertado. En este punto, ha dicho que Castilla-La Mancha "no es la niña bonita" en este caso, sino "el patito feo".

