C-LM ya ha cubierto 2.705 bajas de profesores este curso gracias a "obviar" la normativa nacional del PP

Según ha dicho Felpeto

C-LM ya ha cubierto 2.705 bajas de profesores este curso.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha ofrecido datos actualizados de cuántas sustituciones de profesores se han realizado durante este curso con cargo a las bolsas de interinos, aseverando que ahora mismo ya son 2.705 bajas cubiertas, gracias a "obviar" el Real Decreto "publicado y mantenido por el Gobierno del PP" en La Moncloa y que establece que se procederá a articular la sustitución tras diez días lectivos de la salida del profesor titular.

Así lo ha puesto de manifiesto el titular de Educación en el transcurso de un Debate General en las Cortes regionales para abordar este tema, donde ha asegurado que si el Gobierno castellano-manchego hubiera hecho caso de la normativa estatal, "no se habría llegado ni a cubrir mil plazas" de las 2.705 solventadas.

Según ha dicho Felpeto, sólo quedan 16 plazas por cubrir, por lo que está convencido de que "entre hoy y mañana" se podrá decir que está todo cubierto. "Ahora quedan cinco tercios de jornada, cuatro medias jornadas y siete jornadas completas o casi completas, y ahora hay casi 30 funcionarios llamando por teléfono para solventarlo", ha dicho.

Felpeto, que ha defendido que se trata de datos "reales", ha insistido en que desde el mes de junio en que se comenzó a "poner en marcha la adjudicación de vacantes", su departamento "no ha descansado ni un sólo día y nadie de la Consejería ha dejado de cumplir con su deber".

"Muchos han prescindido de su derecho a vacaciones. No lo digo por nadie con responsabilidades políticas, sino por los funcionarios a quien les agradezco su esfuerzo para cubrir la última vacante o sustitución", ha indicado.

Según ha dicho, ha habido mejoras en políticas de personal, "más allá de las problemáticas particulares". "Respeto todas las valoraciones, comprendo la inquietud de familias, pero hemos respondido a todas las quejas y propuestas que han realizado, informando a los centros de todos los pasos que hemos ido dando".

Felpeto ha rechazado la idea de que se haya encargado a los centros "ninguna labor burocrática" al respecto, sino que han pedido a los centros que envíen documentación para evitar desplazamiento de los profesores.

"Desde que organizamos el primer curso de esta legislatura, hasta este último curso, hay 1.233 profesores más en el sistema", lo que nos permite bajar ratios en Infantil, Primaria y Secundaria, mejorar atención a la diversidad y bajar una hora de docencia a todas las enseñanzas medias.

"No es por ponernos medallas"

"No digo esto por ponernos medallas, sino porque las políticas mejoran las sustituciones. Nuestro sistema cuenta con 1.308 centros educativos, donde trabajan 25.147 profesores. Diariamente hay ausencias que pueden concretarse en más de 250 semanales, y no es fácil", ha apuntado.

En este punto, ha manifestado que a este efecto se ha incrementado un 37% el gasto con más de 22 millones para sustituciones el pasado curso, "5,5 más que el último año de la pasada legislatura".

También, ha defendido, "se mejoran los procedimientos y se da más agilidad" en las sustituciones, con procesos de adjudicación informática todos los viernes y con adjudicaciones telefónicas desde las direcciones provinciales para atender las inferiores a media jornada, "porque son voluntarias".

En este punto, Felpeto ha apuntado que en próximas semanas el departamento que dirige ofrecerá a los sindicatos en Mesa Sectorial un nuevo borrador del Pacto de Interinos que "corregirá los elementos que obstaculizan" la asignación de plazas vacantes en centros públicos.

Podemos alerta de "graves fallos de gestión"

La diputada de Podemos María Díaz, que ha felicitado al consejero por la "magnífica política comunicativa", no ha dejado de reparar en que eso "no termina de resolver el problema".

Según ha dicho, esta situación, aunque se comprendan los motivos, viene derivada de "graves fallos de gestión" y por un acuerdo de interinos que, si bien es de la pasada legislatura, "condiciona tremendamente la configuración de las bolsas".

En este punto, ha criticado que tras más de dos años de legislatura todavía "no vea la luz" el nuevo pacto de interinos. "Cuando un edificio tiene daños estructurales hay que hacer una revisión a fondo y no quedarse en poner parches", ha lamentado, añadiendo que las medidas a corto plazo en este ámbito "no tienen recorrido".

"Nos va a resultar muy difícil la planificación del sistema educativo", ha alertado, urgiendo a Felpeto a conformar "un nuevo modelo educativo que no dé pie a la improvisación constante, por muy bien que se improvise".

Ha sido en esta línea en la que ha avanzado que desde su partido político va a iniciar una ronda de contactos con representantes docentes, para conseguir conformar el pacto de interinos que cristalice antes de arrancar el próximo curso. "Para tener el tiempo suficiente para hacer la translación normativa que corresponda. Nosotros sí vamos a empezar a trabajar", ha dicho, antes de insistir en que los pactos "se han de labrar".

PP dice que el gobierno tiene "nula capacidad de gestión"

La diputada del PP Claudia Alonso, encargada de defender la posición de su partido en este asunto, ha comenzado acusando al Gobierno del PSOE su "nula capacidad de gestión", insistiendo en que este curso de inicio escolar, que es "el más largo de toda España", sigue siendo motivo de discusión a estas fechas de octubre.

"La gente no va a consentir coger los 'minijobs' que ofrece Page, de menos de una hora al día, incompatibles con todo, jornadas que califican como 'jornadas de mierda'", ha aseverado.

Ha señalado Alonso que este mismo miércoles ha conocido un caso de un aula donde falta un profesor de Matemáticas donde todavía no se ha podido dar clase en todo el curso. "¿Qué tienen que decir a esos padres, qué es lo que van a hacer ustedes para revertir los daños causados a toda la comunidad educativa a aquellos niños que no han dado ni una sola hora de clase?", ha preguntado a Felpeto.

Siguiendo con sus preguntas, ha cuestionado por cómo la Junta va a dar seguridad a las familias o cómo va a conseguir que estas situaciones no se reproduzcan. "¿Ofrecer pactos? ¿Quedar para hablar? ¿Hacer el puchero despacito? Su obligación es ofrecer una respuesta cierta a todos los miembros de la comunidad educativa", ha insistido.

Igualmente, ha dicho a Felpeto que si sigue pensando que el problema se está resolviendo "bien o muy bien", es síntoma de que "estar alejados de la realidad".

PSOE: "También estamos preocupados"

De su lado, el diputado del PSOE Fausto Marín ha contestado a Díaz que su partido también ha estado "muy preocupado" por las sustituciones. "Pero no ha quedado nada por hacer por solucionar el problema que los señores del PP crearon hace algún tiempo", ha dicho.

Marín ha insistido en afear al PP que por su "error" de terminar con la coordinación de convocatorias con comunidades autónomas limítrofes ahora llegan estos problemas. "Señora Díaz, claro que los pactos hay que labrarlos, y se están labrando", ha dicho a la diputada de Podemos.

Resoluciones

Al final del debate, se han votado sendas propuestas de resolución. La de Podemos, que ha sido aprobada con los votos de los morados y el PSOE, insta al Gobierno a presentar un nuevo Pacto de Interinos pactado con sindicatos para mejorar condiciones laborales de interinos, garantizar una bolsa de sustituciones confeccionada acorde a la realidad y llevar a cabo una mejor previsión.

La del PP, que ha sido rechazada, pedía instar a la Junta a "adoptar las medidas necesarias para cubrir todas las bajas en menos de 48 horas, que permitan a los alumnos recuperar sesiones perdidas por el caos y restituir a los docentes perjudicados.

