C-LM materializa su recurso tras la última cesión de agua del Tajo al Segura

Y prepara la denuncia medioambiental

Trasvase Tajo-Segura

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha presentado su recurso a la última cesión de agua del Tajo al Segura y se encuentra "preparando" la denuncia que presentará ante la Fiscalía de Medio Ambiente por esa misma derivación de agua.

Así lo ha adelantado este martes el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, a preguntas de los medios tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana relacionados con su departamento.

El consejero ha defendido ambas actuaciones teniendo en cuenta "la situación en la que queda el caudal hidrológico del Tajo" con esos "trasvases o cesiones", con los que se ha mostrado "en contra", antes de apelar al "sentido común" que debe "imperar en esta cuestión".

De otro lado, preguntado por la manifestación convocada por la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de C-LM 'Contra el expolio de tu agua' el día 21 de octubre en Hellín, Martínez Arroyo ha manifestado su "compromiso" con las reivindicaciones y demandas de las agrupaciones de agricultores de esa zona.

A su juicio, es necesario que se considere como una interlocución válida a la Junta Central de Regantes del Segura y abordar con ellos los temas que les interesan y no que el agua "solo sirva para regar al pasar el límite provincial". En este sentido, ha apuntado que "la sequía es extrema en todos sitios, no entiende de límites regionales" y que la cuenca del Segura afecta a Albacete y a Murcia.

"Las soluciones no pasan por extraer agua de Castilla-La Mancha para trasvasarla a Murcia por un trasvase estable o como agua extraída de pozos en el sureste" de la región sino por una "planificación hidrológica que no está produciéndose", recordando que "los pozos que la Confederación Hidrográfica del Segura ha pretendido realizar en Hellín, son pozos para los que se ha pedido autorización para uso de agua de boca y regadíos y no se debe usar para regadíos porque para eso ya están las desaladoras".

