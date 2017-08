La Junta publicará otra convocatoria de 50 millones de euros para la incorporación de jóvenes al campo

Que podrían optar a una aydua que ronde los 28.000 o 48.000 euros

Jóvenes en el campo

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que el Gobierno regional va a publicar otra convocatoria de ayudas este próximo otoño, dotada con 50 millones de euros, para la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, que podrán optar a una ayuda que ronde los 28.000 euros o los 48.000 si realizan un compromiso de creación del empleo o de cuidado del medio ambiente a través del uso eficientes de la energía.

Así lo ha confirmado el consejero este miércoles durante una rueda de prensa en la que ha presentado el concurso del diseño de un logotipo de los jóvenes agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha junto al director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores.

En este sentido, Martínez Arroyo ha confirmado que la Consejería ha aprobado finalmente 1.215 solicitudes para la incorporación al campo de jóvenes agricultores en la pasada convocatoria, dotada con otros 50 millones de euros, de los que 305 son planes presentados por mujeres, aproximadamente el 25 por ciento del total, y 44 son proyectos compartidos por parejas de jóvenes.

"Mantenemos el compromiso de que todos los jóvenes que quieren incorporarse a la agricultura van a tener el apoyo del Gobierno regional", ha aseverado el consejero, que ha indicado también que alrededor del 90 por ciento de estas 1.215 solicitudes aceptadas van a contar también con ayudas de mejora de explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha, las cuales se encuentran resolviendo actualmente.

"SIN PRESUPUESTOS NO HAY ACCIÓN DE GOBIERNO"

Por otra parte, preguntado por la previsible aprobación de los presupuestos de la región en el Pleno que se va a celebrar este jueves en las Cortes, Martínez Arroyo ha indicado que algunas de las primeras ejecuciones que realizará en su área será la convocatoria de ayudas a agricultores y ganaderos para que "no tengan que adelantar el dinero de seguros agrarios".

"Sin presupuesto no hay acción de Gobierno. Si las cosas que decimos no están reflejadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), no sirve para nada", ha apostillado el titular de Agricultura, que ha señalado la retirada de neumáticos en diversos emplazamiento de la región o el encarcelado del amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo como otras de las medidas prioritarios a ejecutar en cuanto se aprueben las cuentas de la Comunidad Autónoma.

