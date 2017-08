Martínez Arroyo anuncia la convocatoria "próximamente" de una oferta de empleo público

Plazas para agentes medioambientales con la intención de "rejuvenecer este cuerpo"

El consejero Martínez Arroyo en la rueda de prensa

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional va a publicar próximamente, una vez se aprueben los presupuestos, una Oferta de Empleo Pública (OEP) para los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, la cual van a "negociar con ellos" y que tiene la intención de "rejuvenecer este cuerpo".

"Es una reivindicación que comparto con ellos. Dependemos mucho de ellos. Dependemos tanto de ellos que el incendio de Yeste (Albacete) se va a resolver gracias a la Brigada de Investigación de los agentes medioambientales, la cual recuperó este Gobierno", ha indicado el consejero en una rueda de prensa sobre la importancia de los profesionales de este sector.

Por otra parte, respecto a la denuncia realizada por la Asociación de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha de la exclusión de este cuerpo en el borrador de la futura Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales, el consejero, como ya manifestó a través de su cuenta de Twitter, ha asegurado que "evidentemente van a estar en esta ley".

"No hay ningún problema, la ley está en fase de borrador, es mejorable evidentemente. Hay cuestiones que se han incluido y otras que no, las cuales merecen una conversación y negociación. Mantengo conversaciones periódicamente con los agentes medioambientales y en estos dos años he conocido a los 500 agentes que tenemos en la región", ha señalado el titular de Medio Ambiente sobre esta cuestión, sobre la que ha recalcado que los agentes medioambientales son "la mejor herramienta para proteger y conservar el medio ambiente, en sentido amplio".

