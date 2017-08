La Mesa de las Cortes rechaza 72 enmiendas de los 'populares'

Y admite las 24 de PSOE y Podemos a los presupuestos

Mesa de las Cortes

La Mesa de las Cortes ha admitido este martes a trámite un total de 263 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos, todas las que presentaron PSOE y Podemos de manera conjunta (24) y 239 del PP, rechazándoles a estos últimos 72.

Tras algo más de cinco horas de reunión, la secretaria primera, Josefina Navarrete, ha explicado a Europa Press que, en total, se han visto 351 enmiendas.

En cuanto a las 72 enmiendas rechazadas, según la secretaria primera, han sido varios los motivos, aunque el bloque "más numeroso" ha sido el de la falta vinculación inmediata con los ingresos públicos y, además, que su contenido "no es propio de una enmienda de Ley de Presupuestos y correspondería más a algo como una PNL".

Entre los otros motivos de rechazo se encuentra el contravenir el artículo 173.2 al proponer "una modificación de créditos que no se cuantifican" o no exigir una vinculación inmediata con los ingresos públicos. Asimismo, una enmienda no ha sido admitida por ser igual a otra ya presentada, según Navarrete, y otra más se ha rechazado por "su "contenido incongruente con el texto".

Por otra parte, según ha explicado la secretaria primera, hay otras 16 enmiendas presentadas por el PP que van a ser remitidas al Consejo de Gobierno, ya que suponen "una minoración de ingresos".

La comisión que debatirá las enmiendas que han sido admitidas se celebrará previsiblemente este viernes, 25 de agosto.

María Díaz: presidenta del Grupo Podemos

En cuanto a los escritos valorados por la Mesa de las Cortes, se ha dado el visto bueno al presentado por Podemos que solicitaba nombrar presidenta del Grupo Parlamentario de esta formación a la diputada María Díaz García y ser miembro de la comisión de asuntos generales.

También, "se ha tomado conocimiento" de los escritos presentados por los portavoces del PSOE y Podemos que pedían la nulidad de las actuaciones del presidente de la Comisión de Presupuestos, el 'popular' Lorenzo Robisco, a partir del momento en que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios; y la presentada por el presidente de dicha comisión relatando los hechos ocurridos el pasado 11 de agosto.

Sin embargo, ninguna de las dos "ha sido admitida al no existir procedimiento reglamentario". Lo que sí se ha hecho, ha explicado Josefina Navarrete "es dar traslado a los servicios jurídicos para que informen de la procedencia de las peticiones".

La otra convocatoria de la Mesa ha sido solicitada por el vicepresidente segundo de la misma, Vicente Tirado, y la secretaria segunda, Cesárea Arnedo, que requerían dar amparo a los diputados del PP ante "el abandono del consejero de Hacienda en la comisión, una ampliación del plazo de presentación de enmiendas y los acuerdos que procedieran".

Sobre lo anterior y a propuesta del presidente de la Mesa, Jesús Fernández Vaquero, se ha acordado pedir un informe a los servicios jurídicos de la Mesa que debe contener "si cuando se produjo la ausencia del consejero se había sustanciado la sesión informativa, si la ausencia del titular en el momento que se produjo fue contrario al Reglamento y si corresponde a la Mesa de las Cortes o al presidente de la misma decidir cuándo una sesión ha resultado suficiente o insuficiente".

