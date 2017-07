Felpeto insta a la UCLM a resolver los problemas económicos en mesa de trabajo y no en los medios

La UCLM presenta "falta de liquidez"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha instado a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a que cuando presente "algún problema" financiero se ponga en contacto con la Junta para "resolverlo en la mesa de trabajo y no en los medios de comunicación".

Así se ha pronunciado el consejero a preguntas de los medios sobre la información publicada este pasado domingo por La Tribuna de Toledo en la que asegura que la UCLM presenta "falta de liquidez" y que ha tenido que destinar este curso "19 millones de euros" provenientes de empresas e instituciones a pagar salarios de trabajadores de la institución académica.

"No voy a participar en ninguna polémica respecto a la UCLM. En mi presencia, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado a la Universidad regional que en el caso de que existiera algún problema de liquidez le llamaran para resolverlo", ha recalcado el consejero, que ha incidido en que la Junta "paga cada mes puntualmente lo que corresponde a la asignación nominativa".

En este sentido, ha apuntado que "otro tema es lo que ellos llaman deuda histórica y que hay que ver dentro de la negociación del contrato-programa", así como también de "las conversaciones habitualmente" que afirma que tiene el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, y los diversos vicerrectores.

"De lo que se trata es que cuando existe algún problema de este tipo, debemos resolverlo en la mesa de trabajo y no en los medios de comunicación", ha manifestado el consejero de Educación al tiempo que ha asegurado no tener "malestar en ningún caso" por esta noticia y que no tiene conocimiento de que la UCLM "se haya puesto en contacto con la Junta" para resolver este asunto.

Acuerdo para la mejora del sistema educativo

Por otra parte, Felpeto se ha referido a las negociaciones que mantienen con los sindicatos para la mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del profesorado, sobre lo que ha afirmado que "lo lógico es que los sindicatos digan que les parece insuficiente" el primer documento presentado por la Junta.

"Confiamos en que las negociaciones que van a tener lugar en los próximos días, en las que se les presentará un nuevo documento y en función de eso pues hablaremos. Lógicamente no hay nada cerrado y está sobre la mesa de trabajo que debe convocarse en torno al día 27 de julio", ha señalado el titular de Eduación respecto a la intención de conseguir firmar este acuerdo en la primera quincena de agosto, como afirmó el pasado viernes el presidente regional, Emiliano García-Page.

