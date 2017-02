CCOO C-LM pide impulsar el acuerdo de prevención de riesgos laborales

Ante el aumento del 10% de los accidentes en 2016

Accidente laboral. Foto: elEconomista.

Comisiones Obreras Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que impulse el Acuerdo Estratégico por la Salud y la Seguridad Laboral 2017-2021 ante el aumento del 10% de los accidentes en este ámbito en el 2016 con respecto al año 2015.

Así lo ha comunicado la secretaria regional de Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, acompañada de la técnico del Gabinete regional de Salud Laboral de CCOO, Valle Cervantes, durante la presentación del informe de siniestralidad laboral del periodo enero-diciembre 2016 en la región.

Según dicho informe, la cifra total de accidentes de trabajo con baja en Castilla-La Mancha en el año 2016 han sido de 23.056, de los que 1.533 fueron accidentes 'in itinere', lo que ha supuesto una diferencia de 10,2 por ciento más respecto al año anterior.

Asimismo, apunta que los accidentes 'in itinere' mortales en el 2016 aumentaron en Castilla-La Mancha en un 20,7% con respecto al año 2015, siendo la segunda causa de muerte por accidentes laboral, tras los infartos y derrames cerebrales.

Por lo tanto, en el pasado año se produjeron por accidente de tráfico 6 accidentes 'in itinere', lo que supone un 86 por ciento del total. Los hombres han sufrido menos de estos accidentes, aunque sufren los de mayor de gravedad.

Por provincias

El informe elaborado por CCOO Castilla-La Mancha señala que en todas las provincias han aumentado los accidentes totales tanto en jornada de trabajo, como los 'in itinere', pero Toledo es donde más han crecido.

En concreto, en el año 2016 en Albacete ha habido 3.561 accidentes en jornada laboral y 315 'in itinere'; en Ciudad Real ha habido 4.540 en jornada laboral y 333 'in itinere'; en Cuenca 2.132 en jornada laboral y 112 'in itinere'; en Guadalajara 3.645 en jornada laboral y 300 'in itinere' y en Toledo 7.645 en jornada laboral y 473 'in itinere'.

En consecuencia, CCOO apunta que se ha producido un aumento tanto de los accidentes mortales en jornada de trabajo como de los 'in itinere'. Pero si se analiza por provincias, Ciudad Real registra una disminución de los accidentes mortales en jornada de trabajo frente a Cuenca, que registra un aumento de 166,7% seguido de Guadalajara con un 150%.

Aún así, el sindicato apunta que el índice de incidencias que más ha aumentado es el de los accidentes de trabajo graves con un porcentaje del 26%.

Sector servicios

Por otra parte, según el sector laboral, los accidentes mortales en agricultura han reducido su número de 9 fallecidos en 2015 a 2 en 2016 y, salvo los accidentes graves en el sector de la construcción --que pasaron de 22 accidentes en 2015 a 18 en 2016--, todos los sectores han sufrido un aumento de los accidentes.

Con todo, el índice de incidencias por sectores ha aumentado especialmente los accidentes graves, que en industria aumentan en un 98 por ciento, así como un 81 por ciento en agricultura. Además, los accidentes mortales del sector servicios aumentan en un 148%.

A causa de estos datos, CCOO apunta que Castilla-La Mancha continúa siendo una de las comunidades donde más accidentes se producen, siendo la segunda comunidad que mayor índice de incidencia tiene del país, mientras que la provincia de Guadalajara es la que mayor índice de incidencias tiene, no solo en la región, sino en todo el país.

En lo que respecta a enfermedades profesionales, durante el periodo enero-diciembre de 2016, el informe señala que se han declarado en la Comunidad Autónoma un total de 507 enfermedades profesionales, de estas 313 han causado la baja, mientras que 194 no ha precisado de baja laboral.

En Castilla-La Mancha el 62% de las enfermedades profesionales con baja están causados por agentes físicos, posturas forzadas, ruido o presión entre otras.

Falta de inversión

Ante estos resultados, Raquel Payo ha asegurado que "consideran que hay una falta de inversión por parte del empresariado de Castilla-La Mancha, tanto en equipo de trabajo como en medidas preventivas, que atañen a la seguridad de los trabajadores". "Esto ha situado a las empresas de la región en una situación de máxima debilidad preventiva y ha instaurado ese crecimiento de siniestralidad laboral".

Por eso, Comisiones Obreras ha considerado que los empresarios de Castilla-La Mancha deben apostar por mantener unas condiciones de salud y unas condiciones de seguridad que mejoren las condiciones de sus empresas contra "esa pérdida de cultura preventiva que se ha instaurado en la comunidad".

En resumen, CCOO ha pedido al Gobierno Regional que impulse el Acuerdo Estratégico por la Salud y la Seguridad Laboral 2017-2021, "un acuerdo estratégico sobre el que ya se está trabajando, pero que es fundamental que vea la luz más pronto que tarde".

"El acuerdo estratégico tiene que ser el marco no solo de participación de los agentes sociales, sino que ha de ser la hoja de ruta que marque el trabajo de todos los agentes implicados en materia de salud y seguridad y que se debe llevar a cabo en la región", ha concluido Payo.

