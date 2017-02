El Gobierno regional espera contar antes del verano con el borrador de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha

Según el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guiijarro

José Luis Martínez Guijarro. Foto: elEconomista.

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guiijarro, se ha mostrado confiado en que el borrador de la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma pueda estar listo antes del verano para su posterior tramitación en las Cortes castellano-manchegas.

Así lo ha asegurado Guijarro en declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido con el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, la primera que se produce con los grupos políticos de cara a la reforma de Estatuto que el actual Ejecutivo regional quiere llevar a cabo.

Tras señalar que el nuevo texto tiene como primer objetivo contar con el más amplio consenso en la región y en el Congreso de los Diputados, Martínez Guijarro ha indicado que el Ejecutivo regional espera que este año el texto sea remitido al Congreso para su posterior tramitación.

Del mismo modo, ha explicado que la propuesta que le ha hecho a IU y que trasladará al resto de grupos es "aprovechar" los trabajos que se llevaron a cabo en la legislatura 2007-2011. "Se hicieron muchos planteamientos que entendemos que son válidos en el día de hoy, salvo que algunos de los partidos nos transmitiese que es necesario hacer alguna aportación adicional", ha dicho.

"Una vez que lo tuviéramos cerrado habría que elaborar un nuevo documento a partir del cual se pudieran hacer aportaciones y sugerencias por parte de otras formaciones políticas", ha indicado, para insistir que para ello la Junta cree que también se puede partir del documento que se hizo en Congreso de los Diputados junto con las aportaciones de las distintas formaciones.

A preguntas de los medios, el vicepresidente ha aclarado que no se trata de reproducir literalmente el documento del 2011 porque "hay cuestiones en este estatuto que no deben figurar o que deben hacerlo de manera distinta". "Lo marcamos como un documento de trabajo, no como una reproducción literal", ha indicado.

El vicepresidente ha apuntado que la ronda de contactos continuará este miércoles con Ciudadanos y que, respecto a Podemos y PP, ha preferido esperar a que pasen sus respectivos congresos y que espera poder reunirse con ambas formaciones la semana que viene para concluir así la ronda de contactos a fin de que antes de que termine el mes se pueda dar traslado a las Cortes por si hay que abrir una ronda de comparecencias o si es necesario comenzar a trabajar en el documento de 2011.

