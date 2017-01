El presidente regional valora que el Estado tenga en cuenta desde ahora el coste "real y efectivo" de la sanidad, la educación y los servicios sociales

De cara a una futura reforma del Sistema de Financiación Autonómica

Encuentro. Foto: JCCM.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado los acuerdos alcanzados entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España de cara a una futura reforma del Sistema de Financiación Autonómica, destacando un primer "punto de partida" con la valoración del coste "real y efectivo" que supone para cada una de las regiones la prestación de servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así lo ha subrayado durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras la finalización de la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos que se ha celebrado este martes en el Palacio del Senado.

El presidente regional ha adelantado que el debate sobre el futuro Sistema de Financiación Autonómica será "difícil, complejo, controvertido", pero al mismo tiempo ha reconocido el valor de este avance sobre la valoración de los servicios públicos "que se prestan de manera igualitaria en todos los territorios". Un paso "trascendental", ha subrayado García-Page, gracias al que, a partir de ahora, tendrán un peso específico en la evaluación aspectos tan relevantes para Castilla-La Mancha como la población, la edad de la misma, su dispersión o la ruralidad.

Pacto Nacional del Agua

Éste ha sido uno de los cinco puntos destacados por el presidente del Ejecutivo autonómico sobre el encuentro mantenido en la Cámara Alta este martes, junto a la propuesta de un Pacto Nacional del Agua, los acuerdos alcanzados en torno a la estrategia demográfica y la toma en consideración de la política fiscal de las comunidades autónomas en el nuevo Sistema de Financiación Autonómica, así como los avances consensuados sobre la limitación de las ofertas de empleo público de cada autonomía.

En primer lugar, Emiliano García-Page se ha felicitado por la propuesta formulada por el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sobre la necesidad de que "en España haya un auténtico pacto del agua", lo que al mismo tiempo significa, ha recalcado, "que lo que había hasta ahora no era un pacto sino una rendición".

En este punto, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que el Gobierno regional defenderá un debate en el que se tenga en cuenta "todo el agua", incluyendo no sólo los ríos, sino también el aprovechamiento de los recursos del mar. Del mismo modo ha anunciado "reuniones bilaterales" con el Gobierno de la Región de Murcia, recalcando que "para Castilla-La Mancha el problema no es Murcia ni sus agricultores", sino la "estrategia nula" en materia hídrica que ha habido hasta ahora. "Si se reclama un pacto es que no lo hay y alguien ha quedado en evidencia", ha apostillado el presidente regional.

Por otro lado, también ha valorado que el Estado y las autonomías hayan tomado en consideración el llamado "reto demográfico" en el futuro modelo de financiación de la comunidades autónomas; una serie de consideraciones de especial relevancia para regiones como Castilla-La Mancha, con un alto índice de dispersión geográfica, y que está directamente relacionada con el acuerdo alcanzado en esta materia por ocho comunidades autónomas y el Comité de las Regiones de Europa que será asumido "de base para el futuro del sistema de financiación y de prestación de servicios públicos".

Del mismo modo, ha adelantado la necesidad de valorar en este futuro Sistema de Financiación Autonómica poner en práctica un sistema de armonización fiscal, mediante el que no sólo se pondere "cómo gastamos cada autonomía en sanidad, educación y servicios sociales", sino que también se tenga en cuenta la política fiscal de cada autonomía.

"Se da el caso de que hay autonomías que reclaman cada vez más dinero del Estado y se llevan todo el día rebajando los impuestos", ha reprochado García-Page.

En cualquier caso, ha manifestado su satisfacción por el acuerdo alcanzado en torno al "alto grado de consenso" que deberá existir para que este nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas salga adelante ya que "es una forma de descartar la bilateralidad que pretenden algunas autonomías". Así, este sistema, ha explicado, se pactará entre todas las comunidades autónomas de modo que "no habrá nuevo modelo si no hay alto consenso".

El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado igualmente que el Gobierno central haya sido permeable a la propuesta de la eliminación de las tasas de reposición en las oposiciones, sobre todo en sanidad y educación, que realizan las comunidades autónomas. Algo de "especial importancia" ha recalcado García-Page y que, tal y como ha adelantado el Ejecutivo central, vendrá condicionado por la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En caso contrario, ha avanzado el presidente regional, las comunidades autónomas han manifestado al Gobierno central la necesidad de que dichas ofertas públicas de empleo se regulen por ley.

La VI Conferencia de Presidentes Autonómicos comenzaba a las 8:30 de la mañana con la recepción oficial que se ha celebrado en el edificio de la Cámara Alta con la presencia de Su Majestad El Rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente del Senado, Pío García-Escudero y los presidentes de las diecisiete comunidades y ciudades autónomas que han participado en esta Cumbre Autonómica.

Tal y como ha valorado el presidente de Castilla-La Mancha, el encuentro de este martes ha servido también para "iniciar un camino" a través del que "se abren muchas puertas" y, "aunque no en todo haya habido acuerdo definitivo" y vaya a haber discusión a futuro sobre ciertas políticas, "lo positivo es iniciar el camino con la mejor de las voluntades".

García-Page ha asegurado que "las Comunidades Autónomos hemos dado el ejemplo de que estamos para construir" y ha recordado que la Conferencia de Presidentes debe ser una reunión anual y "no a capricho".

