Biosca: Transmitir felicidad es clave en la gestión de un negocio hostelero familiar

El "Aula de Formación Coca-Cola" ,organizado por la AHT y Coca-Cola Iberian Partners, ofrece claves de éxito en la gestión de los negocios hosteleros familiares

Profesor Doménec Biosca

Cerca de 90 empresarios del sector hostelero de Toledo participaron ayer en la conferencia ofrecida por el profesor Doménec Biosca para aprender a realizar cambios en la gestión de sus negocios familiares.

Doménec Biosca centró su intervención en la "felicidad" que debe transmitirse a los clientes y en la necesidad de lo que él denomina realizar "un cambio mental, no un cambio de oficio".

En la charla ofrecida en el salón de actos de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Biosca subrayó que para obtener éxito en los negocios hosteleros familiares deben realizarse ciertos "cambios mentales" tendentes a concebir el trabajo como un lugar donde se alcanzará la felicidad, "no sólo un suelo".

En este sentido, según el profesor, él éxito radica en la capacidad del establecimiento de "sorprender al cliente", "porque no vendemos platos, sino felicidad".

Así, Biosca ha explicado que la función de los establecimientos hosteleros es "tentar" a los clientes para que puedan "escoger".

No es tan importante la técnica como la sonrisa

El profesor, no centra el éxito de las empresas familiares en la mayor o menor técnica aplicada a la cocina o a la forma de servir las mesas, sino en la capacidad de hacer sentir importante al cliente.

"Los bares no son barras y mesas. La gente entra a los bares para encontrar felicidad, cariño y para que se acuerden de ti", añadió. En este sentido, señala que este cambio de mentalidad no viene solo de la mano de los quienes están cara al público sino también de los propios directivos porque "si no cambian su forma de pensar, si siguen repitiendo las consignas de siempre, están haciendo lo que hagan los demás", sin ofrecer un carácter diferenciador con respecto al resto de establecimientos.

Curriculum de Biosca

Doménec Biosca tiene una dilata experiencia en el sector de la hostelería, habiendo recibido importantes premios en el sector. Desde el año 1992, en el que consiguió la "Concha de Plata del Turismo Gallego", ha cosechado éxitos como la "Medalla de Oro al Mérito del Conocimiento Turístico", otorgada por el Gobierno de España; el "Premio Extraordinario al Mejor Profesional del Marketing Turístico"; la "Medalla de Oro de la Asociación de Hosteleros de Asturias"; la "Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona", la "Medalla de Honor del Turismo", del Gobierno de Cataluña; y otros numerosos galardones hasta alcanzar 23 reconocimientos.

Biosca es, además, autor de 30 libros relacionados con la hostelería como "Dirección eficaz de un destino turístico", "Dirección eficaz de un restaurante", "Fidelización de los clientes y de los intermediarios comerciales", "Dirección comercial", etc.

Origen de la iniciativa y próxima conferencia

La conferencia de Doménec Biosca se enmarca en una estrategia realizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo en colaboración con Coca-Cola European Partners, denominada "Aula de Formación Coca-Cola", y que tiene como objetivo ofrecer a los hosteleros de la provincia las herramientas necesarias para gestionar de una manera óptima sus negocios.

El próximo lunes día 30, este ciclo de conferencias se completará con la charla de Diego Coquillat, que ofrecerá las claves necesarias para la gestión de las redes sociales en su ponencia "Social Media Restauring".

