BBVA, dispuesto a comercializar productos 'online' de otras entidades

BBVA está abierto a comercializar productos y servicios de otras entidades a sus clientes través de sus dispositivos digitales en el marco su proceso de transformación. La entidad, en función de las posibilidades que ofrezca la legislación que está aún pendiente de aprobación, está dispuesta a facilitar la operativa de competidores -financieras, fintech e, incluso bancos- desde sus propios canales.

De momento, la entidad lanzó ayer el primer agregador integrado en nuestro país. Esta herramienta, que ya está en funcionamiento en su banca por Internet y lo estará en los próximos días en su aplicación de móvil- permite a los usuarios trasladar toda la información de cuentas, depósitos, valores, fondos, planes de pensiones y préstamos de otras entidades para tener compacta toda la información.

Estos datos, previa selección individual y autorización, servirán para afinar los cálculos de distintas utilidades lanzadas ya por BBVA, como Bconomy o BBVA Planner, que ayudan a los usuarios a tener una radiografía de su salud financiera y tomar, así, decisiones de gasto y ahorro.

Según explican el director adjunto de Transformación Digital del banco en España, Raúl Pérez, y el director de Productos Digitales de BBVA España, Manuel Moure, entre un 20 y un 30% de sus clientes, de acuerdo con estimaciones a partir del proyecto piloto lanzado en las últimas semanas, cuenta con productos de competidores.

Una herramienta en ciernes

De momento, la herramienta solo permitirá trasladar esta información, pero el banco trabaja ya para que a mediados de 2019 los usuarios puedan desde sus canales llevar a cabo operativa relativa a movimiento de dinero o transferencias.

Además, la entidad azul no descarta incorporar otras funcionalidades, entre las que podrían encontrarse la contratación de préstamos, tarjetas, anulación de productos, etc., pero en función de las posibilidades que ofrezca la normativa. De avanzar en estos planes, BBVA se convertirá en un auténtico supermercado financiero o marketplace. El banco comercializa fondos de terceras gestoras a través de sus dispositivos digitales, una facilidad que posibilita la legislación.

Los datos que pueden agregar los clientes del banco abarcan productos y servicios de 74 entidades, entre las que se encuentran todos los principales rivales (Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, etc.) y las empresas de medios de pagos y establecimientos financieros, como Pay Pal, Iberia Cards o El Corte Inglés.

La información agregada, mediante el usuario y la contraseña, se puede eliminar en cualquier momento y sus movimientos se actualizan de manera automática todos los días por la noche.

El único producto que aún no se puede agregar a la herramienta lanzada ahora son los seguros. Por el momento, los directivos consideran que el sector de las pólizas aún no cuenta con un avance relevante en la digitalización. Cuando el banco detecte progreso tecnológico en este nicho de negocio incorporará las pólizas a su particular Fintonic.