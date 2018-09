Los afectados del Popular piden a la JUR ampliar el plazo para presentar alegaciones

La asociación de consumidores Adicae, que representa a 2.391 afectados por el Banco Popular, ha pedido a la Junta Única de Resolución (JUR) que amplíe el plazo, habilitado hasta hoy viernes, para que los accionistas y bonistas de la entidad presenten alegaciones contra la decisión del organismo de no compensar por las pérdidas sufridas.

La agrupación remitió una carta a la presidenta del organismo, Elke König, en la que ampara su petición en la "falta de información, el oscurantismo y las dificultades" a la hora de realizar el trámite. "Agosto es un periodo vacacional en el que la actividad baja de forma considerable en España y cientos de miles de pequeños ahorradores no han tenido la oportunidad de informarse de forma adecuada para poder reclamar", apuntó el escrito.

La JUR publicó el pasado 7 de agosto un informe de Deloitte que valoraba si los inversores del banco habrían salido más beneficiados en caso de que la entidad hubiera ido a un concurso de acreedores ordinario en vez de que el destino fuera la resolución. Si el documento hubiera determinado que una liquidación del Popular habría sido más beneficiosa para los accionistas y tenedores de deuda, la JUR habría tenido que compensarlos con la diferencia. No obstante, el documento señaló que el banco habría triplicado las pérdidas hasta un máximo de 34.100 millones, frente a los 11.400 que perdieron con la resolución. Así, la JUR determinó provisionalmente que no iba a compensarles. No obstante, el organismo presidido por Elke König abrió un periodo de audiencia, que finaliza hoy, para escuchar las alegaciones de todos los afectados antes de tomas su decisión definitiva sobre las compensaciones.