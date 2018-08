Hipoteca más préstamo personal, igual a peligro

Los alquileres están por las nubes y en la calle empieza a oírse una copla de otros tiempos: "Me compensa más pagar una cuota que un alquiler". La banca se relame ante la nueva generación de clientes hipotecarios, por los que las entidades se baten sin cuartel, pero aún son pocos los que pueden enfrentarse con garantías a un préstamo por vivienda, y menos aún los que pueden hacerlo con holgura.

Si el banco no concede la hipoteca al 100% del valor de tasación de la casa (como ya hace el BBVA), el usuario tendrá que echar mano de sus ahorros para poner lo que falta. Hay, además, otros gastos aparejados a la aventura de 'meterse en un piso': inscripción, impuestos, etc. No es de extrañar, por tanto, que regrese una práctica heredada de la época en que todo valía: vincularse a un préstamo personal para poder hacer frente a los gastos que conlleva la concesión de la hipoteca. Es decir, pedir un crédito para poder pedir otro crédito.

"No es aconsejable solicitar un préstamo personal para hacer frente a los gastos de la hipoteca" –Sentencian desde el portal especializado Helpmycash– "Supone un riesgo elevado para nuestro bolsillo, ya que tenemos que asumir una segunda deuda que será considerablemente más cara que la hipoteca".

Los números, aseguran, no mienten. "No olvidemos que mientras que una hipoteca tiene un interés medio del 1,93 % (datos de mayo del Banco de España), un préstamo personal tiene un interés del 7,69 % de media" –Explican– "Podría llegar a darse el caso de que el cliente acabe pagando cada mes más por el préstamo que por la hipoteca".

Además, "si combinamos un préstamo personal con una hipoteca, no será complicado que al final nuestras deudas acaben superando el 35 % de nuestros ingresos, que es una barrera que no deberíamos sobrepasar y que el banco tiene en cuenta a la hora de aceptar o denegar una hipoteca".

Javier Martínez, economista y consultor de desarrollo de negocio en Arcadia Social Wealth, subraya que esta matrioshka crediticia "incrementa el nivel de endeudamiento del solicitante y pone en riesgo su capacidad de pago" y recuerda que los préstamos personales "son a corto plazo y más caros".

Doble deuda, doble riesgo

Esta consecuencia, la del sobreendeudamiento, es la que más preocupa a los representantes del colectivo consumidor. Patricia Suárez, presidenta de la asociación consumerista ASUFIN, rememora los años de descontrol inmobiliario que precedieron al estallido de la burbuja: "Ya hemos sufrido antes esta política de sobreendeudamiento", dice. "Al final, es todo tan sencillo como dar dinero sólo a quien lo puede devolver", sostiene. "Si un banco presta dinero con la expectativa de quedarse con los bienes presentes y futuros del prestatario, no está protegiendo el sistema".

La activista recalca que la entidad financiera que concede la hipoteca no puede aducir que desconocía el nivel de endeudamiento del receptor. "Tanto el que te da la hipoteca como el que te da el préstamo personal tiene que ver tu nivel de riesgo y deudas en el CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España)", dice.

En esta línea, los expertos de Helpmycash se refieren a la picaresca de solicitar el crédito personal y la hipoteca simultáneamente para que al banco no le dé tiempo a verlo registrado en el CIRBE, dando así una falsa apariencia de solvencia. Un truco que califican de "irresponsabilidad" y que puede acabar jugando en contra del usuario.

"Es mucho más recomendable comprarse un piso más barato o negociar con la entidad un préstamo que cubra un porcentaje más alto del importe de la vivienda", opina Suárez. Respecto a la recuperación de las hipotecas por el 100% del valor de tasación, se muestra tolerante, aunque con reservas: "A mí me parece mejor opción dar un préstamo al 100%, siempre y cuando éste se conceda después de un estudio de solvencia exhaustivo".