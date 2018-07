La banca devuelve 4.429 euros de media por 'cláusula suelo'

Las entidades españolas han devuelto una media de 4.429 euros por cliente cuyo contrato hipotecario contaba con la cláusula suelo desde el primer trimestre de 2017 hasta marzo de este año. Estas compensaciones son las realizadas por las entidades a través de la vía extrajudicial puesta en marcha por el Gobierno en enero del año pasado.

El Real Decreto obligó a la banca a facilitar en las oficinas un mecanismo de compensación de las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios para aliviar la vía judicial. No obstante, de las 93 entidades que debían comunicar a los clientes de forma individual de la posibilidad de resarcir el abuso, 42, es decir, el 45%, no lo han cumplido de forma eficiente, según refleja el último informe de la Comisión de seguimiento de estas medidas para proteger a los consumidores fechado en mayo y publicado el viernes por el Ministerio de Economía.

La Comisión solicitó a estas entidad información para conocer por qué no se había informado a los clientes del mecanismo compensatorio y además les instó a subsanar su actuación. De las 42 entidades, ocho de ellas aseguraron que no realizaron comunicaciones individualizadas porque no tienen constancia de tener clientes vulnerables. El resto justificaron que solo informaron a parte de sus clientes, la mayoría (25) solo a los consumidores vulnerables.

Desde que se puso en marcha este mecanismo, la banca ha recibido 1,13 millones de reclamaciones, de las que ha estimado 502.564 (el 44%) y ha devuelto 2.226 millones de euros. Por tanto el otro 56% de reclamaciones han sido inadmitidas (386.026), desestimadas (222.864) y desistidas por el cliente (173.475), además de los asuntos que aún están pendientes de analizar (14.313).

La banca recibió el grueso de reclamaciones entre enero y septiembre de 2017, con un total de 1,05 asuntos. Desde entonces, entre octubre y marzo de este año la entrada ha ido cayendo considerablemente con un total de 83.834 reclamaciones. En el mes de marzo, tan solo se registraron 8.651 de ellas, el nivel más bajo hasta el momento.

Los tribunales especializados en cláusulas suelo han recibido 247.000 asuntos desde junio de 2018 hasta mayo de 2018

En lo que respecta a la vía judicial, que gestionan los juzgados especializados en cláusula suelo y otras cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios y que se pusieron en funcionamiento en junio de 2017, la entrada de demandas también ha bajado bruscamente. Estos tribunales han recibido un total de 247.003 asuntos hasta mayo, último mes del que hay datos, siendo julio de 2017 el mes con más asuntos ingresados (28.491) y mayo de este año, el de menos (9.675).

Los juzgados de momento tan solo han resuelto 29.560 asuntos, el 11,9%, aunque la mayoría de las sentencias, 22.312, ha dado la razón al cliente.

El ritmo de resolución de estos tribunales se ha incrementado este año después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera en diciembre incrementar de 54 a 63 el número de juzgados y de 65 a 115, el de jueces.

El informe de la Comisión de seguimiento de estos asuntos concluye que las solicitudes presentadas ante las entidades de créditos y las demandas presentadas ante los juzgados de cláusula suelo están disminuyendo, aunque todavía se mantienen en niveles altos.