Saracho sobre la caída del Popular: "Cuando asumí el cargo había una probabilidad elevada de que cayera"

El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, que sucedió a Ángel Ron al frente del banco, ha afirmado que "entró en un un banco en crisis y con un consejo dividido y no me sorprendió que quebrara", durante su comparecencia en la Comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera. "No me arrepiento de asumir el cargo, creí que lo tenia que seguir porque nadie lo quiso aceptar la presidencia", ha señalado.

El que fuera presidente de Banco Popular en los últimos seis meses de vida del banco ha defendido que el banco estaba condenado cuando asumió el cargo en febrero de 2017. Saracho ha cargado contra Ángel Ron, que previamente había atacado a su sucesor. "No me ha sorprendido lo que ha pasado, como le sucede a Ángel, ni salí del banco con la sensación del deber realizado, como defiende él", ha dicho.

El ex banquero ha señalado que Popular no era un banco líquido, ni solvente, era "gaseoso". Y ha subrayado que "la regulación y los supervisores permitieron a Ron dirigir la entidad diez años". Incluso ha atacado al consejo de administración para denunciar que no era independiente "algunos consejeros solo han hablado dos veces en 25 años".

"Popular tenía un incendio de proporciones masivas con una crisis patente y notoria desde hacía tiempo"

"Popular tenía un incendio de proporciones masivas en su Consejo de Administración, a la luz del día, en un debate público", y que estaba "en una crisis patente y notoria desde hacía tiempo", ha indicado.

Al contrario de lo expresado por su predecesor, Ángel Ron, quien fuera presidente de la entidad durante 12 años, "yo estoy lejos de estar perplejo", y rechazó cualquier responsabilidad sobre el estado en el que finalmente heredó la gestión del banco. "Esta pelota no era mía", ha asegurado.

La "prestidigitación" ha permitido a Ron llevar este banco durante una década hasta que ocurrieron los hechos, recordó Saracho, que explicó que en esos años la entidad perdió el 98 % de su valor en bolsa.

En la mayoría de las entidades, con que hubiera caído un 30 %, no solo habría cambiado el presidente sino todo el Consejo, pero "aquí se tarda mucho en reaccionar" y sólo se reaccionó cuando entró el accionista mexicano (Del Valle) a petición del propio Ron".

Saracho ha contado como aceptó el cargo. "El propio caos del Banco Popular hizo que asumiera este puesto", ha añadido, y aunque él mismo llegó a sugerir otros candidatos como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, o el ex consejero delegado del Santander Ángel Corcóstegui, aceptó por responsabilidad ya que la entidad en 2016 "era el mayor problema de Europa, después de Deutsche Bank".

Eso sí, ha considerado que su elección, teniendo en cuenta que era un experto en banca de inversión que venía de JP Morgan, se interpretaría como ponerle "un lazo rojo" o el cartel de "se vende" al Banco Popular.

El banquero ha explicado que rechazó varios veces la propuesta de asumir la presidencia porque "Popular era el mayor problema bancario de Europa". El ex vicepresidente de JP Morgan ha reconocido que su perfil no se ajustaba a la presidencia, ya que la banca comercial se parece como "un huevo a una castaña a la comercial".

Saracho rechazó ponerse al frente de Popular pero le convenció el presidente de la CNMV

Tras la insistencia pedí al headhunter que me contactó reunirme con Ángel Ron, le conozco de hace 20 años, y tenía una relación cordial. "Le pregunté a Ron: ¿Te voy a meter en la cárcel? Por si dentro del banco se habían cometido algún tipo de delito financiero, pedí un análisis interno y acceder a los consejero".

Sin conseguir estas concesiones, Saracho ha dicho que volvió a rechazar el puesto; pero el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, le llamó para preguntarle por qué no aceptaba el cargo. "En la misma conversación, dijo que si me ofrecían la presidencia, no me podría negar", ha asegurado el banquero de inversión. Ante esta evidencia, según su relato, cambió de opinión.