La red opaca de Popular en Luxemburgo le genera un 'agujero' de 136 millones

Y el Opus dei gobernando el tinglado. Siempre el mismo esquema: regalito a una empresa que pasa a otra gobernada por otro que no se que ... y el dinero deaparece. El accidente del Yakolev igualito: sub contrata en ukrania que subcontrata a no se quien que no se sabe bien.... Rumasa I fue el arquetipo (Ruiz mateos rezaba piadosamente el rosario en su despacho...)



Pero no os preocupeis: el dinero esta a salvo, con la virgen....



Es el buen pastor, que tras salvar a sus ovejitas del infierno que les acecha ... las TRASQUILA PARA QUE NO LES PESE LA LANA...