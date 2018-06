La gran banca descarta fusiones en España y Europa

José Antonio Álvarez (Santander), Gonzlao Gortázar (CaixaBank), José Sevilla (Bankia) y Amador G. Ayora (elEconomista).

Los grandes bancos españoles descartan que vaya ha haber en el corto plazo un nuevo proceso de fusiones tanto en España como en Europa con operaciones transfronterizas. "No hay prisas ni necesidad", aseguraron los consejeros de Santander, José Antonio Álvarez; el de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; y el de Bankia, José Sevilla.

Estos tres directivos consideraron, durante su participación en la Jornada empresarial 'Retos y oportunidad de la banca', organizada por elEconomista y patrocinado por el Grupo Oesia, que el sistema en nuestro país ha llegado a cabo en los últimos años un proceso de saneamiento y que no hay urgencias, por los que si se produjera alguna fusión se llevaría con cautela y porque las entidades implicadas consideran que suman más juntas que por separado.

Así, Gortázar alejó el proceso al "medio plazo" y éste se pondrá en marcha "por conveniencia, no por problemas de algún grupo", unas palabras que refrendó Álvarez. Por su parte, Sevilla señaló que en España "hay mucha consolidación". De hecho, las cinco mayores entidades controlan entre un 70 y un 80% del mercado, en función de los distintos segmentos de actividad.

Fusiones paneuropeas

En cuanto a las paneuropeas, las posibilidades incluso son menores para los banqueros, ya que no hay ningún aliciente a este tipo de operaciones ya que no existen reglas comunes en Europa y, por tanto, no se pueden, obtener sinergias o ahorro de costes. Sobre esto, el consejero del Santander fue el más explícito. A su juicio, aún se necesita contituir un fondo común de depósitos y una normativa única que no ve madura esta opción porque aún falta un fondo de garantía de depósitos común o una normativa igual en todos los países sobre hipotecas. Señala que este punto es clave porque cuando se explican al mercado adquisiciones, lo primero en lo que preguntan los inversores es en las sinergias de la operación.

El nivel de concentración en España, a juicio de los tres banqueros, no está debilitando la competencia, tal y como se advierte desde distintos ámbitos. Y cómio prueba ponen la batalla por captar clientes en el terreno hipotecario con las últimas bajadas de precios ante la necesidad de mejorar los ingresos en un momento en que los tipos de interés continúan en negativo.

Ante este escenario, los tres responsables de Santander, CaixaBank y Bankia, reclamaron al BCE que empiece a aplicar las medidas necesarias que encaminen a una pronta, pero paulatina, subida del precio oficial del dinero. Según Gortázar un incremento abrupto de los tipos de interés podría conllevar dificultades de pago de las deudas por parte de empresas y familias. Por ello, reclamó que se haga una reflexión para que las hipotecas, al menos, se referencien a tipo fijos y eviten problemas como los vividos en los años de la crisis.

