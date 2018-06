Roldán: "Dudo que vayamos a ver un Google Bank o un Amazon Bank"

" Dudo mucho que alguien compre la comida por Internet "



Señor de SuperMercado, hace unos años....



Pues sí.... Que no nos enteramos, es mas... los concesionarios de coches, tienen los días contados, de paso...



Si yo me configuro el coche, y saco un código de configuración, se lo paso al fabricante, y este me lo envía a casa....



¿Verlo?.... Para ello las marcas tendrán que disponer de exposiciones permanentes, con los modelos a la venta, sin venta, porque siempre hay que ver primero y en persona.



Mi experiencia últimamente cuando voy a ver un modelo en el concesionario, es que resulta que me atienden mal, el "tendero" no sabe ni siquiera lo que está vendiendo, y a veces, le cuesta hasta levantar su culo, de la sillita de vendedor...



Y PARA ESO, MEJOR ONLINE Y NOS AHORRAMOS LA COMISIÓN DEL CONCESIONARIO...