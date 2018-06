La banca percibe el primer alivio por el preludio de una subida de tipos

La banca percibe ya el primer alivio en la pesada losa que está suponiendo los tipos de interés negativos en sus cuentas de resultados. La posible decisión del BCE de anunciar este mes el inicio de la retirada de los estímulos a la economía con la compra de bonos está permitiendo un repunte en el euribor no visto desde hace tiempo y clave para la mejora de los ingresos del sector financiero. La inmensa mayoría de los préstamos están referenciados a este indicador, que lleva más de dos años bajo cero.

El fin de la política expansionista es un punto clave para que los tipos de interés oficiales puedan repuntar. Estos, según todos los expertos, no se moverán hasta mediados del próximo ejercicio, aunque podría retrasarse si vuelven las turbulencias y la economía se estanca.

El alza del euribor, que ahora se encuentra en el -0,18%, no será rápido ni intenso. Hace tan solo mes y medio se situaba casi en el -0,2% y no se espera que hasta finales de año pueda alcanzar el terreno positivo, un hecho que, pese a a todo, las entidades consideran fundamental para encarrilar sus números, ahora en manos de los ingresos por comisiones, por menores costes tras los ajustes de personal y oficinas y por la bajada de las provisiones por el desplome de los impagos. Y no será hasta finales de 2020 cuando pueda tocar el 1%.

Desde hace tiempo la banca lleva pidiendo al BCE este cambio en su estrategia porque sus efectos están impidiendo una recuperación de su rentabilidad y porque tampoco estaba ayudando ya en nada al impulso de la economía. Al menos en nuestro país, porque el stock de crédito, a pesar del boom de las nuevas contrataciones para consumo e hipotecarias, sigue bajando, y porque la inflación está despuntando por el encarecimiento del precio del petróleo.

Los últimos planes de negocio presentados por la banca española fijan sus objetivos para alcanzar rentablidades en el entorno del doble dígito en una escalada paulatina, pero lenta, del euribor. Los síntomas que ahora sienten van en el buen camino, pero sería positivo que no cantaran victoria, ya en ocasiones anteriores han tenido que retocar sus expectativas al pensar que la llegada de tipos estaría cerca.

Bankia, BBVA y CaixaBank serían los grupos que más se beneficiarán de una remontada del euribor, al contar en su balance con un mayor volumen de hipotecas referenciadas a este indicador, pero serán los bancos medianos los que presenten los mayores incrementos de ingresos.

Es importante que el BCE module la retirada de sus estímulos y las subidas de tipos, porque un acelerón a su programa de endurecimiento podría conllevar efectos nefastos. Un alza del euribor implica un mayor esfuerzo de las empresas y familias para pagar sus deudas y, por tanto, un previsible ascenso de la morosidad.

El cambio de la política monetaria además de notarse en las cotizaciones se trasladará a la cuenta de las entidades a partir de julio, primer mes en que el incremento del euribor elevará las cuotas de los préstamos que renueven su precio si éste es a tasas variables. Hasta ahora, el impacto ha sido negativo de manera reiterada recortando además los rendimientos de los depósitos, ya que los bancos han llevado a cero lo que pagan por las imposiciones. Y estas se mantendrán así un tiempo aunque los tipos suban.

