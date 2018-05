La CNMV impone una multa de 10.000 euros a un particular por ventas en corto de Popular

si claro, como que un particular ha hundido al popular..por que no investigan los grandes fondos ligados al santander que esos si que se pusieron cortos... o a los que tenian informacion antes de vender el popular a un euro que dias antes se sacaron grandes cantidades de dinero de diferentes instituciones y comunidades.. o investigar a deguindos...vamos que al pp le van a costar unos cuantos votos la chapuza del popular...ya no estamos gobernados por politicos si no por bandas organizadas y lo peor de todo legalizadas por ellos mismos....