ING obligará a hacer una transferencia para los ingresos

Me da que no lo habeis entendido.



Cuando te hacias una cuenta en ING y te querias traer el dinero de otra cuenta lo que hacia ING era un adeudo a la otra cuenta.



Ahora ya no hará eso y lo que te pide es que hagas la transferencia desde el banco que te quieras ir o lo ingreses en los cajeros.



Esto nada tiene que ver con las transferencias normales ....







Os adjunto el email que ha enviado a sus clientes para que hagais periodismo informativo:



"Siempre queremos que estés al tanto de todo, por eso te informamos que, a partir del 25 de julio, desde ING no podremos traer tu dinero de otra entidad a través de un adeudo directo. Si deseas hacer un ingreso en cualquiera de tus cuentas, solo tendrás que realizar una transferencia desde otro banco.



Además, como siempre, podrás ingresar efectivo en la Cuenta NÓMINA, Cuenta SIN NÓMINA o Cuenta NEGOCIOS en la red de cajeros de ING.



Puedes consultar el Contrato de Prestación de Servicios en ing.es o desde la app.



Si tienes cualquier duda o consulta estaremos encantados de atenderte. "