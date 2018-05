Ana Botín: "Hace diez años hubiese dicho que no soy feminista, ahora le digo que sí"

Pero ¿ qué es ser feminista ? No sé si la señora Botín lo tiene claro. Siempre he oído que educar a la mujer es educar hombres y levantar pueblos, de donde se duce a sensu contrario que corromper a la mujer, lo que hoy se practica con asombrosa frivolidad, es desbaratar la sociedad. Parece que nadie ha leído ni meditado esto jamás. Y así estamos en Fiestas, Futbol y. . SEXO, lo contrario de FE FORMACIÓN, FAMILIA Y ...FINANZAS. No, no me interesa, dice el planificador y sus sicarios.