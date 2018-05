La banca reduce en 4.000 millones su riesgo inmobiliario hasta marzo

Si tan buen negocio es el mercado inmobiliario los bancos no venderían. Veremos a ver lo que pasa con el mercado inmobiliario cuando empiecen a prohibirse las viviendas vacacionales como están empezando a hacer varios ayuntamientos. Recordemos que la demanda actual tiene dos motivos:



- Disminución del tamaño de la unidad familiar (la gente no se casa y se necesitan dos pisos cuando antes necesitabas uno).



- Arrendamientos vacacionales.



Con respecto al primer punto sólo agrava el problema inmobiliario: la gente no se casa y no tiene hijos, por lo que la demanda futura de inmuebles bajará aún más. Y con respecto al segundo punto sabemos que Hacienda va a requerir los datos a partir de este verano ¿qué va a pasar con todos los que usan estos apartamentos cuando empiecen a recibir requerimientos de las distintas Consejerías de Hacienda por no haber pagado el ITP con su correspondiente sanción y recargo? La gente seguirá haciendo el primo alquilando esos apartamentos cuando sea consciente que cada vez que alquila uno debe ir un día laborable en horario laborable a la delegación de la Consejería de Hacienda de turno a liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que ha de pagar el inquilino no el propietario). A partir de este verano las cosas pueden cambiar mucho si Hacienda se pone agresiva con la nueva información de la que dispone. Y nunca ha dejado de serlo.