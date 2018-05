El Santander ahorrará 100 millones con los ajustes en la 'Cuenta 1, 2, 3'

No considera el impacto de la entrada de clientes de Popular

Imagen de Bloomberg

Las reducciones en la retribución del producto estrella de Santander, la Cuenta 1,2,3, supondrán un ahorro de 100 millones de euros para el banco este año, según explicó a analistas el consejero delegado del banco, José Antonio Álvarez, tras la presentación de los resultados del primer trimestre.

Esta cifra, no obstante, podría variar dependiendo del número de clientes de Banco Popular que se adhieran al producto. Para este grupo de usuarios particulares, hasta el momento, los saldos no se retribuían y la entidad presidida por Ana Botín les ofrece a partir de finales de mayo las mismas condiciones que al resto de los clientes particulares del grupo, que, no obstante, son menos atractivas en términos de intereses que hace meses. El Santander también comercializará la Cuenta 1, 2, 3 en la red de Popular.

Así, el viernes pasado, en un contexto de tipos de interés en mínimos históricos, el Santander volvió a recortar las condiciones de la Cuenta 1,2,3, reduciendo el saldo máximo a bonificar con un 3% de interés de 10.000 euros a 6.000 euros. Aunque esta nueva retribución no se aplicará hasta el 10 de julio y no se notará hasta las liquidaciones de agosto, se añade a la rebaja aprobada en diciembre, cuando la entidad redujo de 15.000 a 10.000 euros el saldo máximo en cuenta con derecho a una retribución del 3%.

El cambio en las condiciones, anunciado a finales del año pasado, sin embargo, no repercutió en los números de Santander en el primer trimestre, tal como explicó José Antonio Álvarez a los bancos de inversión, ya que se empezó a aplicar a partir del 21 de febrero.

Los intereses que abona la Cuenta 1,2,3 a los saldos entre 2.000 y 3.000 euros (2%) y 1.000 y 2.000 euros (1%) no ha variado. En el grupo de mejoras, la entidad ha duplicado el porcentaje de bonificación -del 3% al 6%- el uso de la tarjeta Mi otra 1| 2| 3 en comercio online y y pago móvil a través de Apple Pay, Samsung Pay y Santander Wallet.

Incorporación paulatina

La incorporación de la Cuenta 1,2,3 a la gama de producto para los antiguos clientes de Popular ha sido paulatina. Con la llegada a los particulares, la oferta ya se ha normaliza para todos los clientes comerciales de la entidad adquirida, ya que hace unos meses incorporó el producto para los empresarios.

En este sentido, José Antonio Álvarez adelantó durante la presentación de resultados de los tres primeros meses de 2018, que la acogida del producto estaba siendo muy positiva. En rueda de prensa, el consejero delegado de Santander explicó que habían captado 75.000 nuevas cuentas desde que a principios de marzo Banco Santander y Banco Popular comenzaran a comercializar de manera conjunta la Cuenta 1,2,3 Profesionales, destinada a los autónomos y las microempresas.

No obstante, el Santander no especificó la aportación de Popular a las cuentas durante el primer trimestre, si bien señaló que está focalizando en uno de sus principales fuertes, como son las pymes, según dijo Álvarez, quien añadió que este negocio "crece bien".

PUBLICIDAD