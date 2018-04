La gran banca gana un 15% más, con España como motor de crecimiento

IGUAL QUE LOS CURRELAS, YA ESTAMOS COMO ANTES DE LA CRISIS, Y LUEGO NO HAY DINERO, NO LO HAY PARA LO QUE NO QUIEREN, HAY QUE TUMBAR ESTE GOBIERNO Y ESTE SISTEMA COMO SEA.



COMO LAS PENSIONES, NO HABIA Y AHORA HAY, NOS TOMAN EL PELO.