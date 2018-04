BBVA ve un error las hipotecas al 100% pese a ser el único que las vende

No caballeros, seamos serios. Para que me den una hipo del 100% tengo que superar una gincana de avales, pagos de seguros, investigación general y que no deba ni un euro a naide.



Llevar nóminas y varias domiciliaciones. Vamos que hay que ser un fiera para que te den esa bicoca de doble filo. Me explico. A lo largo de esos mås de 25 años de tu vida, una cuarta parte más o menos si te porta bien, te puede pasar de to do. Y porque falte unos meses el pago, te puedes dar un tiro el el pie por jugar con metralletas.