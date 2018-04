Gortázar (CaixaBank) recomienda las hipotecas fijas "para no correr riesgos si suben los tipos de interés"

Apuesta por no financiar más del 80% de la vivienda: "La crisis está reciente"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durante la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer trimestre. Foto: Efe.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha llamado este viernes a la "prudencia" y ha recomendado a los clientes contratar hipotecas a tipo fijo para "no correr riesgos" si suben los tipos de interés, "sobre todo si van a destinar un porcentaje importante de sus ingresos y no tienen patrimonio". "La crisis no pasó hace tanto tiempo, hemos aprendido lecciones y debemos recordarlas cada cierto tiempo", ha subrayado.

Gortázar: "Mejor a tipo fijo"

Gortázar, que ha realizado estas declaraciones durante la presentación de los resultados del primer trimestre de CaixaBank (la entidad ganó 704 millones hasta marzo, un 74,7% más), ha señalado que la entidad está haciendo un "esfuerzo por convencer a sus clientes para endeudarse a tipo fijo".

"Si no tiene flexibilidad y solo puede dedicar su nómina tiene que endeudarse a tipo fijo". "Ofrecerle una base variable me parece que no está bien y si las cosas no van bien después puede tener un problema", ha insistido. Además, ha hecho hincapié en el porcentaje del inmueble que CaixaBank está dispuesto a financiar: no más del 80% de su valor, ya que según sus datos, en estos momentos, cuando el valor del préstamo hipotecario supera 80% del bien adquirido, la tasa de morosidad es de 14,7%, mientras que en los préstamos que están por debajo del 80%, la morosidad baja al 2,2%. Ante estas cifras, "el sector está enfocado financiar no más del 80% del bien", ha aconsejado.

Según ha recordado Gortázar, "la crisis no pasó hace tanto tiempo, hemos aprendido lecciones", por lo que la intención de Caixabank es "seguir manteniendo una disciplina muy elevada". De hecho, en estos momentos el 60% de sus nuevos préstamos hipotecarios son a tipo de interés fijo. En cualquier caso, considera que la competencia en este sector es "sana" y es "lógico" que haya entidades que piensen y actúen de otra manera y tengan "ofertas más agresivas". "Respeto profundamente análisis haga cada entidad". "El tiempo dirá", ha apuntado.

Gortázar ha querido dejar claro que desconoce lo que va a ocurrir con los tipos de interés, "el marcado espera que suban" y existe una "posibilidad razonable" de que "en 30 años puedan subir muchísimo". Además, "cuando suben con fuerza nos cogen por sorpresa", por lo que Gortázar se siente en la obligación de llamar a la prudencia y recomendar hipotecas fijas. En este sentido, ha apuntado que "si el cliente tiene capacidad económica que haga lo que quiera pero si va más justo tiene que ser responsable. Hemos tenido casos de verdaderas desgracias hemos vivido con la crisis", ha recordado.

Niega "connivencia" con delitos de blanqueo

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que la entidad no ha tenido "connivencia alguna" con los delitos de blanqueo de la mafia china que investiga la Audiencia Nacional y ha manifestado su "confianza plena" en la "honorabilidad" de la plantilla. No obstante, ha señalado que "únicamente un empleado ha sido despedido por estos hechos" y que se ha reforzado la prevención contra el blanqueo, en la que trabaja un equipo de 225 personas.

Gortázar se ha pronunciado en estos términos durante la presentación de los resultados del primer trimestre de Caixabank, al ser preguntado por la causa que investiga el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional contra la entidad financiera por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra presuntas mafias chinas conocidas como 'Emperador', 'Chequia', 'Snake' y 'Pólvora'.

El consejero delegado de CaixaBank ha expresado su "máximo respeto a las actuaciones judiciales", al tiempo que ha reiterado su "máxima voluntad de colaborar con la justicia", puesto que son "los primeros interesados en desear el esclarecimiento temprano de los hechos".

No obstante, ha querido dejar claro que "en CaixaBank no hemos tenido connivencia alguna con los delitos de blanqueo de capitales que se han cometido presuntamente con personas y organizaciones de nacionalidad china. Nosotros no hemos tenido connivencia alguna ni como entidad ni nuestros empleados", ha insistido.

De este modo, ha aprovechado para remarcar su "compromiso de tolerancia cero con el blanqueo de capitales, asumido por el 100% de la plantilla" y ha señalado que la entidad cuenta con un equipo de 225 personas dedicadas "exclusivamente" a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Además, se hacen cursos de formación para toda la plantilla y "si no se superan no se puede cobrar la retribución variable". Según Gortázar, CaixaBank tiene "protocolos que cumplen con la normativa" y que siguen "evolucionando y mejorando" puesto que la lucha contra el blanqueo es una "prioridad" para la entidad.

Así, ha reiterado su "convencimiento" de que ni la entidad ni los empleado han actuado "en connivencia" con personas dedicadas al blanqueo de capitales, salvo un empleado a quien se le abrió un expediente disciplinario y que fue despedido por estos hechos.

Desde el punto de vista comercial, el consejero delegado de CaixaBank ha manifestado su "confianza en la sensatez de sociedad" para que la entidad no se vea afectada por este tipo de cuestiones. "En todo caso tenemos interés en el esclarecimiento rápido de estos hechos pero estamos dispuestos a la máxima colaboración por nuestro propio interés", ha incidido.

