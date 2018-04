Liberbank vuelve a beneficios con 29 millones de euros tras dos trimestres en 'números rojos' por los saneamientos

Después de leer tan sesudos comentarios os haré un favor si os digo que todavía estáis a tiempo de comprar un buen paquete de acciones de este banco, luego no digáis que no estáis advertidos.



Aqui esta una de las acciones con mayor potencial de subida del MC .Avisados quedais y no habrá que irse mas allá de este ejercicio, aprendices de analistas.