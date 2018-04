BBVA avisa de que el crédito a pymes en España empieza a dar pérdidas

Santander está cotizando precisamente esto hoy. Bueno y ayer.



No obstante, la aprobación de los presupuestos por parte del infame Mariano, atraerá dinero de los extranjeros, de la misma forma que lo ha hecho el aumento de rating de Moody´s y Standard and Poors.



De la misma que ayer un rucio decía que Santander hoy subiría porque las manos fuertes tomaban posiciones, no se puede hacer caso a tamaños pelagatos.



La tendencia del IBEX es a subir. Con lo que le ha costado superar los 9800.