El crédito supone menos del 50% del negocio de la banca por primera vez

La financiación llegó a representar el 60% de su actividad en la era precrisis

Foto: Archivo

La financiación, principal actividad de la banca, pierde peso en el sector financiero. El crédito ya supone menos de la mitad del negocio de las entidades españolas por primera vez. La banca cerró el año 2017 con unos activos totales de 2,551 billones de euros, mientras que su volumen de crédito se redujo a 1,273 billones de euros, el 49,9% del total y por primera vez por debajo del 50%, según los últimos datos del Banco de España. La Asociación Española de Banca (AEB), que aúna a las grandes entidades financieras a excepción de los bancos que antes eran cajas, ya alertó en su último informe anual de 2017 presentado hace dos semanas, que el crédito a la clientela en las entidades que representa había caído un 2,5% en el último año, situándose el volumen de crédito en 709.000 millones de euros, "el menor de los últimos años, tanto en importe como en peso en la estructura del activo, y por debajo por primera vez de la mitad".

En contraste con la evolución del stock, el volumen de las nuevas operaciones de crédito otorgadas se incrementó de manera significativa en el último año. Por primera vez, y desde el estadillo de la crisis, la banca trata de elevar su volumen de negocio enganchándose de nuevo a las hipotecas, con ofertas cada vez más competitivas. Sin embargo, los primeros augurios del año no fueron buenos y las previsiones de los analistas pronosticaron que el crédito volvería a caer en 2018 por décimo año consecutivo. Este pronóstico está en consonancia con el de la Asociación Hipotecaria de España (AHE), que señala que durante este año se seguirá la senda de consolidación del mercado hipotecario, aunque "de forma moderada".

Amortizaciones

Es decir, los niveles de contratación de crédito hipotecario seguirán creciendo, si bien su volumen estimado no será suficiente para conseguir el equilibrio de crédito gestionado y "muy posiblemente", augura la asociación, se continuará perdiendo saldo crediticio, aunque en porcentajes menores que en 2017.

La respuesta está en que, a pesar de que aumenten las nuevas concesiones de crédito -no solo para la adquisición de vivienda, si no también para consumo y para empresas-, estas nuevas inversiones no llegan a compensar la caída de la cartera viva procedente de las amortizaciones y cancelaciones. Tanto familias como empresas han aprovechado la crisis económica para desendeudarse. No obstante, la banca mantiene la confianza en que para finales de este año las nuevas contrataciones superen las amortizaciones y las cancelaciones.

Durante los últimos cuatro años, y en consonancia con los primeros atisbos de la recuperación económica, la banca española hizo una fuerte apuesta por reactivar el crédito al consumo, por otro lado, con una mayor rentabilidad que el de la vivienda. Esta estrategia tuvo su mejor resultado el año pasado cuando, por primera vez, el nuevo crédito concedido para consumo superó al hipotecario.

El sector financiero concedió 42.412 millones de euros de préstamos para consumo en 2017, lo que supuso un 18,7% más que un año antes, frente a los 36.505 millones de euros para la compra de viviendas, un 8,7% más que en el ejercicio anterior, según el Banco de España. Esta tendencia de pedir financiación para la compra de caprichos viene, en parte, muy potenciada por la concesión de financiación a través de las tarjetas de crédito, pero también gracias a las facilidades que ofrece la tecnología de obtener un préstamo de manera rápida y sin acudir a la oficina.

Guerra por el consumo

Si hace tres años la guerra bancaria por captar clientes y mejorar la rentabilidad a través de los préstamos personales se evidenciaba porque el sector comenzó a bajar los tipos hasta el 6%, hoy esa barrera está superada y continúa a la baja. Precisamente, el Banco Santander anunció este viernes una rebaja del tipo de interés de su Préstamo Coche hasta el 5,5% y una bonificación de 300 euros en gasolina. Además, secunda la estrategia a través de su nueva entidad, el Popular, donde los tipos para la adquisición de un vehículo se rebajan a partir de la semana que viene al 4,9%. No obstante, la bajada de ambos tipos está condicionada a una mayor vinculación del cliente al que se le exige mantener la nómina domiciliada en las respectivas entidades.

La apuesta por los préstamos personales ha tenido un claro reflejo en el importe de los saldos vivos. El sector financiero cerró el ejercicio pasado con un volumen de crédito al consumo de 175.431 millones de euros, un 5,03% más que un año antes. Éste es el punto más alto del stock de crédito en este segmento desde la crisis financiera de 2012. No obstante, la cifra aún está casi un 30% por debajo a la de la época precrisis, cuando el volumen de préstamos personales en el sector financiero español llegó a alcanzar casi los 225.000 millones de euros.

La financiación a las empresas es el gran talón de Aquiles de la banca y cuyo batacazo se evidencia porque a cierre de 2017 el volumen de crédito era de 519.941 millones de euros, casi la mitad del que había en 2008. A su lado, la línea de caída del crédito hipotecario se dibuja más leve, a pesar de que el descenso desde la crisis hasta cierre del ejercicio pasado es del 34,5%. Es decir, el stock de crédito a la vivienda se vio reducido a 483.169 millones de euros en 2017, frente a los 649.714 millones de nueve años antes.

La patronal de la banca reconoce que en los últimos meses se está viviendo una recuperación del sector inmobiliario con patrones muy positivos. Sin embargo, a día de hoy, descarta una nueva burbuja, porque el ritmo de construcción de vivienda aún es siete veces menor al de hace una década.

Se relajan los criterios para conceder préstamos

La banca española relajó los criterios de aprobación de créditos a la vivienda y al consumo el año pasado. El sector se vio empujado por la mejora del mercado inmobiliario, la alta competencia entre entidades y la mayor solvencia por parte de los prestatarios, según reflejó la última encuesta de préstamos bancarios publicada por el Banco de España. Sin embargo, las condiciones fueron las mismas en el acceso a la financiación para grandes empresas y pymes. En lo que respecta a la cuantía de los créditos solicitados, la banca coincide en que fueron menores en los últimos meses de 2017, es decir, se pidieron préstamos por un importe más pequeño. La demanda de hipotecas se vio mejorada por la buena evolución del sector inmobiliario, un aumento de la confianza de los consumidores, los bajos tipos de interés y el aumento de las operaciones de reestructuración de deuda.

PUBLICIDAD