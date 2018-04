Los bancos reavivan la guerra de las hipotecas para volver a crecer

Llevas razón #8#



Esto es como los chavales que delinquen por primera vez. Unos escarmientan, pero los otros que tienen esa "condición", lo seguirán haciendo. Simplemente porque no se les castiga con dureza. Salen una y otra vez de la cárcel, total, es la cadena de justicia y brazo ejecutora de la ley que tenemos implantada.



Los bancos que lo hicieron mal, incluso se refugian en el dicho de; yo no sabia que pasaba esto, me vi empujado porque mis jefes me obligaron a hacerlo... y una serie de excusas para no afrontar su delito.



Las entidades que nos arruinar, podrían volver a hacerlo. No les pasó nada, algunas se forraron de lo lindo. Otras con sus yets, cochazos, yates , helicópteros y mansiones perdieron su valor intrínseco, pero los yates se quedaron dónde estaban, con su valor subjetivo jejeje



Quié nos asegura que NO estamos ante la mayor burbuja de la historia, la burbuja humana. No es un tema comercial, de divisas ,dl oro, del petroleo, de viviendas, de productos derivados... es la burbuja del hombre. El hombre, por l visto está en su mayor nivel histórico, al hombre hay que valorarlo por encima del Mercado, es el bien mås preciado.. ¿ o quizás no? ¿La tecnología es la madre del cordero? Cuando resolvamos el problema de la Fusión nuclear vamos a tener energía gratis para todos, porqué?



Señor@s, hagan sus apuestas.