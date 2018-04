800 482

Oliu (Sabadell) urge a formar gobierno en Cataluña, que ve "empantanada"

Alicante, 18 abr (EFE).- El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, espera que "más pronto que tarde" se forme un nuevo Govern que devuelva la normalidad y el "orden institucional" a Cataluña y ponga fin a la situación de "empantanamiento" que vive desde hace meses la comunidad por el bloqueo político.

En un encuentro con periodistas en Alicante, donde la entidad celebrará mañana su junta general de accionistas, Oliu ha explicado que el banco recuperó la plena normalidad tras trasladar en octubre su sede social a esta ciudad valenciana, pero que esta normalidad no ha llegado aún a Cataluña, que sigue sin ejecutivo cuatro meses después de las elecciones.

Oliu ha indicado que le gustaría que se formara pronto gobierno, que hubiera un presidente de la Generalitat y que en consecuencia se derogara la aplicación del artículo 155.

"Eso es lo que deseamos todos los empresarios. El marco de seguridad institucional y jurídica que hemos venido reclamando es absolutamente necesario", ha aseverado.

Oliu se ha referido también al traslado de la sede social a Alicante, un movimiento que ha "fortalecido" a la entidad, que no tomó esta decisión, ha subrayado, por motivos políticos, sino "puramente técnicos".

Esta decisión, ha apuntado Oliu, se materializó el día 5 de octubre, apenas 24 horas después de su aprobación por parte del consejo de administración, con el fin de "asegurar la confianza de los clientes" y borrar dudas acerca de la seguridad jurídica y las dobles jurisdicciones que podía haber "después de un proceso que se estimaba conflictivo".

"Quedó claro y patente que la inquietud de los clientes venía por una causa perfectamente establecida", ha comentado Oliu, que ha recordado que el Sabadell es hoy un banco con sede social en Alicante, sede histórica en Sabadell (Barcelona) y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Alicante, Madrid y, gracias a la adquisición del británico TSB, también en Bristol y Edimburgo (Reino Unido).

Banco Sabadell celebrará mañana su primera junta de accionistas fuera de la ciudad de Sabadell, donde la entidad nació en el año 1881.

Oliu ha asegurado al respecto que el banco no cuenta con "ningún plan de restitución" para reubicar en un futuro su sede en Cataluña.

"No hay ninguna razón por la que tengamos que volver", ha subrayado el directivo, que ha recordado que el banco se fue de Barcelona "por causas muy graves y muy fundamentadas" y que hoy por hoy no se le ocurre ningún motivo por el que irse de Alicante.

Ante la situación de incertidumbre generada en Cataluña por el desafío independentista, muchos clientes de Banco Sabadell y de otras entidades financieras abrieron en octubre cuentas de la entidad en otras comunidades para garantizar sus depósitos.

A este respecto, el consejero delegado del Sabadell, Jaime Guardiola, ha indicado que no se han abierto nuevas cuentas espejo "desde que se retomó la normalidad" y que el banco no está haciendo "nada para deshacerlas", ya que no tienen ningún efecto práctico sobre la entidad ni sobre la clientela.

Josep Oliu también ha explicado que la economía catalana experimentó un "shock" en el mes de octubre, después del referéndum del 1-0 y tras la declaración unilateral de independencia del Parlament, pero que la situación "se mitigó" en noviembre y este "shock" desapareció en diciembre a efectos económicos.

El Sabadell, no obstante, considera que pueden subsistir determinados elementos que pueden afectar a la economía a medio plazo, como la afectación a la inversión extranjera, la formación de nuevas empresas o al turismo de calidad. Los efectos de esta situación, eso sí, serán visibles a más largo plazo.

Oliu, por otro lado, ha afirmado que la entidad no se plantea nuevas adquisiciones "ni en España ni en Reino Unido" y que su objetivo es consolidar su modelo de negocio, centrado en la rentabilidad y la sostenibilidad.

"Nosotros no estamos ahora en un modo de consolidación ni de adquisiciones, ese no es nuestro objetivo. Estamos en un modo de hacer dos cosas fundamentales: beneficio y sostenibilidad", ha señalado.

"Queremos crecer orgánicamente y tener en 2020 un banco más eficiente", ha añadido Oliu, que en febrero presentó en Londres (Reino Unido) el nuevo plan estratégico del Sabadell, que aspira a convertirse en el cuarto banco de España, lugar que ocupa ahora Bankia, sin llevar a cabo más compras, y a ganar unos 1.400 millones de euros en 2020.

