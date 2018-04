BBVA redobla su apuesta hipotecaria con el préstamo más barato del sector

A mi es que eso de los diferenciales sobre el euribor no me dice nada. Lo que me dice mas es cuántas tarjetas estoy obligado a contratar, cuantos seguros extras aparte del de vida tengo que aceptar, cuanto minimo tengo que tener en la cuenta para que no me cobren mas el mes que viene, cuanto he de pagar al mes de despues si me retraso un mes en la hipoteca.



Esa es la informacion que me importa. Que el diferencial sea de un 0,96 o que sea un 0,93 sobre el euribor me da un poco mas igual.