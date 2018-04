Ángel Ron abre una consultora en Madrid para asesorar en materia financiera

navegante las herencias deben de ser para los herederos y no para el gobierno de turno

Rajoy debe sacrificar a Cifuentes sí no quiere parecerse al soe, dónde una caterva de ministros no tenian estudios o los falsearon, caso de Leire Pajín, Trinidad Jiménez, José Blanco, Corbacho, Momtilla, y un montón más y ninguno dimitió, eso sí al ser del soe no hace falta.