Los bancos ya pagan casi tantos impuestos como antes de la crisis

Dinos en que punto se equivoca el 1, creo que estamos deacuerdo en que todos pagamos bastantes más impuestos que hace 10 años. El 2 tampoco me parace desencaminado, yo mismo me he tenido que cambiar de banco en esta última decada 2 veces por comisiones y entre otras cosas que me parecian un robo a mano armada.



Tu argumento es que los bancos dan de comer a familias... correcto y estoy de acuerdo, pero primero, los bancos no dan, sus trabajadores se lo tienen que ganar y segundo, no me negaras que son bastantes menos familias que hace una decada, no?, y que decir de la pasta que nos deben a todos, que lo han dicho abiertamente, no veremos jamas, ve y dile al banco que la pasta que te ha prestado no la verá jamas, a ver que te pasa.