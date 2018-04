La JUR reclama al BCE ayuda para evitar otro 'caso Popular'

Para evitar una resolución lo que hay que hacer es no llevarla a cabo. Un asunto como la falta de liquidez que no han sabido resolver ahora les tiene a maltraer. Podían haberlo pensado antes y no mandar al traste un banco y ocasionar un grave quebranto a más de 300.000 accionistas que no han tomado parte en la fiesta salvo para quedarse con los platos rotos.



Como arrepentidos los quiere Dios no estaría mal que como penitencia a sus errores dieran una justa indemnización a los usurpados de su legítima propiedad.



Lo que si me gustaría conocer es si la falta de liquidez fue inducida o no. Demasiados organismos oficiales retirando su dinero no tranquiliza especialmente.